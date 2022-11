Al presidente Gustavo Petro le va mejor que al gobierno en general, ¿por qué?

En este nuevo Tracking RCN le tomamos el pulso a la opinión de los colombianos tras cumplirse tres meses de la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Sobre su gestión y el desempeño de su gabinete, la ciudadanía fue clara.

Resultados del Tracking RCN

Al analizar cómo le va al presidente, al Gobierno y a algunos de sus funcionarios, el 58,5% de los colombianos aprueba al presidente Gustavo Petro, mientras un 41,5% desaprueba al mandatario que cumple hoy tres meses en el poder.

Sobre la percepción de Francia Márquez, la vicepresidenta de la República, un 53,7% la aprueba y un 46,3% la desaprueba.

Por otro lado, frente a los ministros, los más sonados en los últimos meses por algunas declaraciones o determinadas iniciativas que promueven, los resultados son claros: José Antonio Ocampo tiene un 58,1% de aprobación; Cecilia López, un 55,2% de aprobación; Iván Velázquez, un 53,9% e Irene Vélez, un 42,3% de aprobación.

Ahora bien, cuando GAD3, la encuestadora, les preguntó a los colombianos cuál es el grado de satisfacción con la gestión que está desempeñando el equipo de gobierno de Gustavo Petro, los resultados son los siguientes:

34,2% dice estar entre muy satisfecho y satisfecho.

24,5%, dice no sentirse ni satisfecho ni insatisfecho, como quien dice, les da igual.

39,4% se siente entre insatisfecho y muy insatisfecho.

Resultados completos del Tracking RCN: Así le va al presidente y al Gobierno tres meses después de llegar al poder

Las promesas de campaña

¿Qué dicen los colombianos sobre las promesas del presidente Gustavo Petro, qué tanto se están cumpliendo? El 15% piensa que el presidente está cumpliendo sus promesas, el 39,5% considera que las está cumpliendo parcialmente, y el 36,2% que las está incumpliendo.

Al analizar los resultados del Tracking RCN, pudiéramos decir que en una escala de 0 a 10, la nota que le ponen los colombianos en promedio al presidente Petro es de 6, ¿eso es bueno o malo para los primeros tres meses de gobierno? "Lo primero que podemos ver es que el presidente es el más valorado dentro de su propio gabinete, tiene un 6/10. No han pasado ni 100 días y la nota no es muy positiva porque siempre hay una 'luna de miel' inicial, pero hay que tener en cuenta que el contexto internacional y el contexto económico no está ayudando nada y, por eso, las 'lunas de miel' cada vez duran menos", asegura Narciso Michavila, presidente de GAD3.

Ahora bien, de los resultados evidenciados, se podría decir que le va a mejor al presidente en particular que al gobierno en general. Al observar los niveles de satisfacción con la gestión del gabinete, cuyos resultados están más repartidos, ahí tiene un reto grande el gobierno: ¿de cambiar a ciertos ministros?

"Esa es una de las incógnitas. Ya al empezar a suspender muchas de las medidas que están proponiendo esos miembros del gabinete, reside en un rechazo masivo. Yo no lo sugeriría, lo mejor que puede hacer el Gobierno en estos momentos es prestar atención a la encuesta y ver qué apoyan los colombianos y revisar esas líneas rojas le están marcando para rectificar", afirma Michavila.

Las propuestas del gobierno

Y es que en estos primeros tres meses ha habido varios temas muy polémicos. En el Tracking RCN le damos una mirada a algunos de ellos para ver qué contestaron los colombianos. Al consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o en desacuerdo ante las siguientes medidas o propuestas, esto respondieron:

La creación de un nuevo Ministerio para la Igualdad o Equidad: 66,5% a favor, 20,3% en contra.

La compra de 3 millones de hectáreas por parte del Estado a los ganaderos para la reforma rural: 63% a favor, 25,5% en contra.

Eliminar las EPS y que los servicios de salud queden completamente en manos del Estado: 40,3% a favor y 46,4% en contra.

Tema muy discutido por estos días: la suspensión de la exploración y explotación de petróleo, carbón y gas. El 31,8% está a favor y 58,8% en contra.

"Hace tres meses, todos los candidatos prometían el paraíso al electorado, estaban haciendo una campaña de poesía. Ahora, llega el momento de la realidad y el Gobierno tiene que ser un gobierno en prosa. La seguridad va a tener más importancia y la crisis económica está pegando no solo en Colombia, sino en el continente. No es momento de parar las exploraciones petrolíferas ni de prescindir de los servicios en las EPS, antes de cerrar y prometer, hay que dar una alternativa", puntualiza Narciso Michavila.