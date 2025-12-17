CANAL RCN
Colombia Video

Tradiciones navideñas a bordo del ARC Simón Bolívar en medio del Pacífico

Desde hace más de seis meses se han organizado de manera estratégica diversas actividades para garantizar el bienestar integral de los marinos.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
08:07 a. m.
La embarcación insignia de la Armada Nacional de Colombia, el ARC Simón Bolívar, continúa su travesía por el Océano Pacífico en condiciones climáticas desafiantes, mientras su tripulación mantiene vivas las tradiciones navideñas colombianas en medio de la inmensidad del mar.

En su duodécimo día de navegación, el buque se encuentra a la altura de Lima, Perú, enfrentando vientos de aproximadamente 23 nudos y manteniendo una velocidad de 10 nudos. Las condiciones meteorológicas han incrementado el oleaje en la zona, generando olas de mayor tamaño que ponen a prueba la pericia de los Leopardos Marinos, como se conoce a la tripulación.

Novenas de aguinaldo fortalecen la hermandad a bordo

A pesar de las condiciones adversas del mar, la tripulación decidió celebrar las tradicionales novenas de aguinaldo colombianas. Angélica, corresponsal a bordo, describió la celebración: "La pasamos increíble porque que estuviéramos en un buque no significa que vamos a dejar de pasar tiempo con nuestra familia nueva, la familia de los Leopardos Marinos".

La festividad incluyó tanto el componente religioso como actividades recreativas, con tripulantes disfrazados de personajes navideños. Ricardo Abella se caracterizó como Papá Noel, Fabián como el Cascanueces, Esteban como duende y Angélica como Mamá Noel, generando momentos de camaradería entre los marinos.

Capitana Nathalia Otálora resalta el bienestar de la tripulación

La capitana Nathalia Otálora, segunda comandante del ARC Simón Bolívar, explicó la importancia de estas actividades para el bienestar de la tripulación: "Para el comando del ARC Simón Bolívar, los tripulantes son lo más importante, más allá de estos aceros que nos sostienen".

Según la oficial, desde hace más de seis meses se han organizado de manera estratégica diversas actividades para garantizar el bienestar integral de los marinos. "Hemos organizado fiestas como ascensos de oficiales y suboficiales, las novenas, el aniversario del buque, velitas, cumpleaños y demás actividades que nos permiten fortalecer esa hermandad a bordo del buque", detalló.

La capitana enfatizó que estas celebraciones permiten a la tripulación sentirse en familia y desarrollar resiliencia frente a la ausencia del hogar. "Finalmente aquí estamos con nuestra familia que nos dio el dios de los mares", expresó.

