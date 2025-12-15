El ARC Simón Bolívar celebra tres años de operación rumbo a la Antártida

El buque de investigación polar ARC Simón Bolívar conmemoró este 15 de diciembre su tercer aniversario de operación mientras navega hacia aguas antárticas, en una jornada que combinó tradición marinera con actividades conmemorativas a bordo.

El capitán Carlos Torres, comandante de la embarcación, expresó que "nos sentimos muy contentos el día de hoy, estamos en el tercer aniversario del ARC Simón Bolívar, después de haber sido o finalizada su etapa de construcción el 15 de diciembre del año 2022".

Con ello, la Armada Nacional celebra tres años desde que el buque entró en operación tras concluir su proceso constructivo.

Tradición marinera y ceremonia de Neptuno

Durante la travesía, la tripulación se prepara para un ritual marinero tradicional al cruzar hacia el hemisferio sur, conocido como la ceremonia de Neptuno.

Según informó la periodista Angélica desde el buque, "hay una tradición marinera que dice que hay que pedirle permiso al dios Neptuno para que podamos seguir nuestro camino", refiriéndose a la iniciación que convierte a los navegantes neófitos en veteranos de estas aguas.

Las actividades conmemorativas incluyeron una programación especial a bordo. El comandante Torres detalló que "el día de hoy tenemos preparada una eucaristía para pues dar gracias a Dios por este tercer año de vida del ARC Simón Bolívar y la tripulación que lo conformamos, después de eso vamos a tener una ceremonia de una imposición de distintivos de la dirección general marítima".

Un hito para Colombia en la investigación polar

La celebración culminará con un almuerzo de camaradería donde se servirá lechona, plato tradicional colombiano preparado especialmente por la tripulación, junto con postres elaborados en días previos.

El ARC Simón Bolívar representa un hito para Colombia como buque polar de la Armada Nacional, diseñado para navegación e investigación en aguas antárticas. Su operación permite al país mantener presencia en la Antártida y desarrollar actividades científicas en una de las regiones más inhóspitas del planeta.

La travesía actual marca un momento significativo tanto por el aniversario de la embarcación como por la navegación hacia el continente antártico, consolidando la capacidad de Colombia para proyectarse en misiones polares y de investigación científica en el hemisferio sur.