CANAL RCN
Colombia Video

La cocina del ARC Simón Bolívar: el reto de alimentar a 88 tripulantes rumbo a la Antártida

El menú del día incluyó huevos y buñuelos para el desayuno, demostrando el esfuerzo por mantener sabores tradicionales.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
10:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ARC Simón Bolívar, el buque más grande de la Armada Nacional de Colombia, celebró su tercer aniversario mientras navega rumbo a la Antártida en una expedición que se extenderá por más de 100 días.

ARC Simón Bolívar inicia travesía hacia Chile tras cruzar el Canal de Panamá
RELACIONADO

ARC Simón Bolívar inicia travesía hacia Chile tras cruzar el Canal de Panamá

La embarcación polar transporta a 88 tripulantes, entre ellos 14 mujeres, en lo que representa el día 11 de esta travesía hacia el corazón de la Tierra.

La celebración incluyó un brindis, torta y hasta lechona para conmemorar los tres años de servicio del buque. Noticias RCN muestra las instalaciones de la cocina durante la preparación del desayuno, revelando los desafíos logísticos que implica alimentar a una tripulación numerosa en alta mar.

El ARC Simón Bolívar celebra tres años de operación rumbo a la Antártida
RELACIONADO

El ARC Simón Bolívar celebra tres años de operación rumbo a la Antártida

"Ya tenemos unas medidas estipuladas"

Stephanie, una de las cocineras a bordo, explicó el proceso de planificación alimentaria: "Ya tenemos unas medidas estipuladas para la alimentación de cada persona, entonces en base a eso nos guiamos para sacar las porciones adecuadas para no malgastar, ni tampoco que hagan falta".

El menú del día incluyó huevos y buñuelos para el desayuno, demostrando el esfuerzo por mantener sabores tradicionales colombianos durante la expedición. La diversidad regional de la tripulación presenta un reto adicional en la cocina.

Así fue la maniobra para recibir el helicóptero que acompañará al ARC Simón Bolívar en su viaje a la Antártida
RELACIONADO

Así fue la maniobra para recibir el helicóptero que acompañará al ARC Simón Bolívar en su viaje a la Antártida

"Nos guiamos las costumbres de cada persona, todos somos de diferentes partes del país, entonces nos guiamos por eso, tratamos de buscar el menú que más se acomode a cada persona para que todos coman rico y a su gusto", señaló Stephanie.

Cocina en medio de la travesía polar

Las condiciones de navegación añaden complejidad al trabajo en la cocina. Stephanie admitió haber experimentado mareo durante la travesía: "Pues me pegó fuerte un día, pero seguí y hasta el momento me ha ido súper bien, no me he vuelto a marear más, ahí vamos".

El ARC Simón Bolívar es actualmente el buque polar más grande que posee Colombia, diseñado específicamente para expediciones a la Antártida. La embarcación cuenta con una cámara o comedor donde los tripulantes se reúnen para sus comidas, y desde donde ya se percibe el aroma de las preparaciones culinarias cada mañana.

La expedición, que durará más de 100 días, busca fortalecer la presencia científica y naval de Colombia en la región antártica, consolidando el compromiso del país con la investigación polar y la cooperación internacional en uno de los territorios más inhóspitos del planeta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Centros Poblados

Otorgan libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por el caso Centros Poblados

Miguel Uribe

Partido Demócrata Colombiano invita a Miguel Uribe Londoño a aspirar a la Presidencia

Centro Democrático

"Menos peleas y más hechos": Paloma Valencia tras convertirse en la candidata presidencial del Centro Democrático

Otras Noticias

Viral

Altafulla y Luis Díaz fueron captados bailando en Alemania y causaron sorpresa: video

Altafulla y Luis Díaz se robaron las miradas con baile viral en Alemania: pura gozadera colombiana

Estados Unidos

Video reveló el rostro del hombre que habría asesinado a dos personas en la Universidad de Brown, en EE. UU.

Se conocieron imágenes del sospechoso del ataque que también dejó nueve personas heridas.

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno

Dólar

Así está el precio del dólar en Colombia hoy, 16 de diciembre, tras incremento en la apertura

Liga BetPlay

Wilmar Roldán sorprendió y confesó cuál es la hinchada más complicada del fútbol colombiano