La cocina del ARC Simón Bolívar: el reto de alimentar a 88 tripulantes rumbo a la Antártida

El ARC Simón Bolívar, el buque más grande de la Armada Nacional de Colombia, celebró su tercer aniversario mientras navega rumbo a la Antártida en una expedición que se extenderá por más de 100 días.

RELACIONADO ARC Simón Bolívar inicia travesía hacia Chile tras cruzar el Canal de Panamá

La embarcación polar transporta a 88 tripulantes, entre ellos 14 mujeres, en lo que representa el día 11 de esta travesía hacia el corazón de la Tierra.

La celebración incluyó un brindis, torta y hasta lechona para conmemorar los tres años de servicio del buque. Noticias RCN muestra las instalaciones de la cocina durante la preparación del desayuno, revelando los desafíos logísticos que implica alimentar a una tripulación numerosa en alta mar.

RELACIONADO El ARC Simón Bolívar celebra tres años de operación rumbo a la Antártida

"Ya tenemos unas medidas estipuladas"

Stephanie, una de las cocineras a bordo, explicó el proceso de planificación alimentaria: "Ya tenemos unas medidas estipuladas para la alimentación de cada persona, entonces en base a eso nos guiamos para sacar las porciones adecuadas para no malgastar, ni tampoco que hagan falta".

El menú del día incluyó huevos y buñuelos para el desayuno, demostrando el esfuerzo por mantener sabores tradicionales colombianos durante la expedición. La diversidad regional de la tripulación presenta un reto adicional en la cocina.

RELACIONADO Así fue la maniobra para recibir el helicóptero que acompañará al ARC Simón Bolívar en su viaje a la Antártida

"Nos guiamos las costumbres de cada persona, todos somos de diferentes partes del país, entonces nos guiamos por eso, tratamos de buscar el menú que más se acomode a cada persona para que todos coman rico y a su gusto", señaló Stephanie.

Cocina en medio de la travesía polar

Las condiciones de navegación añaden complejidad al trabajo en la cocina. Stephanie admitió haber experimentado mareo durante la travesía: "Pues me pegó fuerte un día, pero seguí y hasta el momento me ha ido súper bien, no me he vuelto a marear más, ahí vamos".

El ARC Simón Bolívar es actualmente el buque polar más grande que posee Colombia, diseñado específicamente para expediciones a la Antártida. La embarcación cuenta con una cámara o comedor donde los tripulantes se reúnen para sus comidas, y desde donde ya se percibe el aroma de las preparaciones culinarias cada mañana.

La expedición, que durará más de 100 días, busca fortalecer la presencia científica y naval de Colombia en la región antártica, consolidando el compromiso del país con la investigación polar y la cooperación internacional en uno de los territorios más inhóspitos del planeta.