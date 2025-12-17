"Hoy no tenemos Alcaldía ni estación de Policia": alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras cruel ataque de disidencias

La estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, quedó reducida a escombros tras un ataque con más de 20 artefactos explosivos perpetrado por las disidencias de las Farc que mantuvieron bajo asedio al municipio durante ocho horas.

El alcalde del municipio, Pablo Peña, viajó a Bogotá para gestionar recursos que permitan la reconstrucción de las edificaciones oficiales y las viviendas afectadas.

El ataque comenzó a las 4:00 de la tarde y se extendió hasta la madrugada, obligando a la ciudadanía a abandonar sus hogares. Los disidentes lanzaron cilindros explosivos y dejaron una volqueta cargada con munición y dinamita. Los 17 policías que resguardaban el municipio resistieron los ataques continuos que también afectaron la Alcaldía y varias viviendas.

El mandatario local confirmó que que la Alcaldía de Buenos Aires quedó "Completamente destruida, con evidente afectación estructural que impide prestar servicios a la comunidad".

Balance de las graves afectaciones que dejan los crueles ataques en Buenos Aires, Cauca

Además de la estación de Policía y la Alcaldía, la Casa de Justicia también resultó gravemente dañada. "Hay por lo menos unas 10 casas que prácticamente van a quedar inutilizadas", señaló el alcalde, agregando que los enfrentamientos también afectaron el sector rural del municipio.

El alcalde Peña anunció que este 18 de diciembre habrá un consejo de seguridad de alto nivel para evaluar las circunstancias del ataque.

Nosotros hemos sido víctimas permanentes de la violencia y ahora tendremos que levantarnos, sobreponernos.

¿Qué va a pasar con el municipio tras las graves afectaciones de los ataques de disidencias?

Las autoridades locales, con apoyo del Bienestar Familiar, comenzarán el acompañamiento psicosocial a las familias afectadas. "Nos tenemos que levantarnos. Nosotros hemos sido suficientemente valientes para soportar todas las cosas que nos han pasado", dijo Peña.

Las disidencias no solo atacaron las instalaciones de la Policía que tenían un blindaje nivel 5, sino también viviendas y todo a su paso, dejando en evidencia la violencia en su máxima expresión.

Tras ocho horas consecutivas de ataques en la zona urbana y rural del municipio, afortunadamente, no hay víctimas mortales.