Tragedia en Cesar: niño de año y medio murió por inmersión en una alberca

Una lamentable tragedia ocurrió en la mañana de este martes 14 de mayo en el corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Un niño de aproximadamente un año y medio murió por inmersión tras caer en una alberca ubicada en el patio de la vivienda donde se encontraba junto a su madre.

Lo que se sabe del accidente

Según versiones preliminares, la madre del menor se había retirado unos minutos para bañarse. Al salir, notó que el niño no estaba donde lo había dejado. Tras buscarlo por varios minutos, lo encontró sumergido en la alberca. De inmediato pidió ayuda y lo llevó al puesto de salud de la población, pero lamentablemente el niño ya no presentaba signos vitales y no respondió a las maniobras de reanimación.

Las autoridades informaron que tanto la madre como el niño habían llegado recientemente a San José de Oriente, provenientes del municipio de Manaure, y estaban hospedados en una vivienda del corregimiento.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver y se encargó de los actos urgentes. El cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para la correspondiente necropsia que determine las causas exactas de la muerte.

Las autoridades piden prudencia y cuidado con los menores, especialmente en zonas rurales donde este tipo de estructuras como albercas o pozos no siempre cuentan con cerramientos o medidas de seguridad.