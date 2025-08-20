CANAL RCN
“Trabajamos en unificar precios y regular estas cosas”: secretario del Interior de Cartagena por estafa a turistas mexicanos

De regreso a La Heroica, los lancheros con los que contrataron un tour a Tierra Bomba se detuvieron a mitad del mar y exigieron un pago adicional de 800.000 pesos.

Foto: Captura de pantalla de X

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
07:42 a. m.
Las vacaciones de una pareja de mexicanos en Cartagena terminaron con una investigación por secuestro express con fines extorsivos y un nuevo escándalo que mancha el nombre de La Heroica.

Según explicó en entrevista con Noticias RCN el secretario del Interior de la capital del departamento de Bolívar, Bruno Hernández, los hechos se registraron el pasado viernes, cuando la pareja de extranjeros contrató un tour a la isla de Tierra Bomba:

“Fue un negocio por un millón de pesos que incluía el pasadía, el transporte y deportes náuticos, como el jet sky, pero, cuando venían de regreso, las personas que iban en la lancha con ellos apagaron los motores a mitad de camino y los obligaron a dar una mayor suma de dinero, aduciendo a que hubo gastos adicionales”.

En mitad del mar, a solas con sus captores, se sintieron obligados y cedieron a pagar los 800.000 pesos de más, por medio de una transacción electrónica.

Pero, al llegar “a Cartagena, salieron corriendo, obviamente estaban muy asustados, y ubicaron a la Policía para presentar las respectivas denuncias penales”.

La denuncia viral de una habitante local habría generado interés en el caso:

La denuncia, que se hizo viral cunado una local decidió compartirla en redes sociales, llegó a manos de la Secretaría del Interior y, según Hernández: “Tan pronto como tuvimos conocimiento de la situación, nos comunicamos con la Policía de Tierra Bomba; lo que generó cierta presión sobre estas personas y, finalmente, se presentaron en la estación de Policía el día sábado y fueron individualizados”.

Los presuntos responsables tuvieron que devolver los 800.000 pesos a las víctimas, que han recibido asistencia permanente de la administración, y la Dimar y la Fiscalía iniciaron una investigación en su contra.

De acuerdo con Hernández, “fue una semana muy exitosa, con la cumbre de la Andi, el reto Movistar, eventos deportivos e, incluso, una delegación norteamericana estuvo acompañándonos”, pero se vio manchada “por un suceso que no es menor (…) increpamos a las personas el día de ayer, fuimos a buscarlas con la Policía, con la Sijín y, de esta manera, le dimos frente a la situación”.

Autoridades en Cartagena explicaron que, actualmente, trabajan en unificar los precios para evitar estafas:

Es la primera denuncia de hurto que se tiene bajo esta modalidad; sin embargo, el cuerpo de guardacostas, que realiza patrullajes a diario ya está al tanto de lo ocurrido.

Además, “desde la secretaría de Turismo, se viene realizando una campaña en todos los establecimientos, no solo en zona insular (…) se entregó una carta en la que se unifican los precios en Playa Blanca y Cholón. Tierra Bomba, al ser más cercana a la ciudad, tiene precios variados, más económicos, pero Turismo se encuentra trabajando con el concejo comunitario y los distintos propietarios de establecimientos para unificar precios y regular este tipo de cosas”.

