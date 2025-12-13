CANAL RCN
Colombia Video

Procuraduría alerta empeoramiento en acceso y sostenibilidad financiera del sistema de salud tras intervenciones a las EPS

El informe advierte sobre tres aspectos críticos: empeoramiento en el acceso a los servicios, aumento récord de tutelas y riesgos financieros significativos.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
03:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Constitucional emitió el auto 2049 de 2025 en el que constata el incumplimiento del Gobierno Nacional frente a las órdenes impartidas en la sentencia T-760 de 2008, relacionadas con los problemas estructurales del sistema de salud colombiano. El alto tribunal otorgó 48 horas al ministro de Salud para pronunciarse sobre una posible apertura de incidente de desacato.

Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC
RELACIONADO

Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC

El documento señala que, aunque se han adoptado algunas medidas para corregir las falencias, los efectos de las órdenes generales siguen siendo parciales, lo que se refleja en la crisis que atraviesa el sistema de salud.

Déficit de la UPC y llamado a investigaciones

Entre los componentes de mayor incumplimiento se encuentra la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según los estudios citados por la Corte, el retraso acumulado podría rondar los 16 billones de pesos. Por ello, el tribunal ordenó al ministro de Salud acreditar técnicamente la suficiencia de la UPC para 2026 y formular un plan inmediato de acciones.

Ministro de Salud en el listado de compulsa de copias de nuevos salpicados del gobierno en caso UNGRD
RELACIONADO

Ministro de Salud en el listado de compulsa de copias de nuevos salpicados del gobierno en caso UNGRD

El auto también solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar el incumplimiento de las órdenes judiciales y a la Fiscalía General abrir investigación contra funcionarios del Ministerio de Salud. Expertos en salud estiman que para 2026 el aumento de la UPC deberá estar entre el 17 y el 19 por ciento.

Crisis en las EPS y advertencias de la Procuraduría

De manera paralela, la Procuraduría General presentó un diagnóstico tras visitar 18 EPS, la mayoría intervenidas por el gobierno. El informe advierte sobre tres aspectos críticos: empeoramiento en el acceso a los servicios, aumento récord de tutelas y riesgos financieros significativos.

Niño de cuatro años con cáncer craneofacial espera tratamiento oncológico por falta de convenio de su EPS
RELACIONADO

Niño de cuatro años con cáncer craneofacial espera tratamiento oncológico por falta de convenio de su EPS

Casos como el de Nueva EPS y Coosalud EPS resultan especialmente preocupantes. En el primero, los costos superaron los ingresos y se reportó patrimonio negativo; en el segundo, las pérdidas superaron el billón de pesos y se incrementaron las tutelas.

Además, la Procuraduría alertó sobre presuntos reportes de servicios médicos prestados a usuarios fallecidos y sobrecostos en medicamentos. Actualmente se adelantan más de 20 investigaciones por presuntas omisiones y fallas en la dirección, vigilancia y control del sistema de salud.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Sigue la alerta en el volcán Puracé: expulsión de ceniza ha aumentado en las últimas 24 horas

Meta

Colapsó un puente en Meta: se dividió en dos y un vehículo quedó atrapado

Valle del Cauca

Valle del Cauca decreta toque de queda y otras medidas tras anuncio de extradición de alias Pipe Tuluá

Otras Noticias

Liga BetPlay

Tolima vs. Junior: fecha y hora para la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

Final de vuelta definida: hora y fecha para ver Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla. ¿Remontarán los 'pijaos´?

Venezuela

La fuerte advertencia de Vladimir Padrino ante vuelos militares de EE.UU.: "No se equivoquen"

“No se equivoquen”: la fuerte advertencia desde Miraflores tras maniobras aéreas de EE. UU. cerca de Venezuela.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de diciembre de 2025

Enfermedades

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio

Artistas

Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena a sus 86 años de edad: esto se sabe