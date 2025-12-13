Procuraduría alerta empeoramiento en acceso y sostenibilidad financiera del sistema de salud tras intervenciones a las EPS

La Corte Constitucional emitió el auto 2049 de 2025 en el que constata el incumplimiento del Gobierno Nacional frente a las órdenes impartidas en la sentencia T-760 de 2008, relacionadas con los problemas estructurales del sistema de salud colombiano. El alto tribunal otorgó 48 horas al ministro de Salud para pronunciarse sobre una posible apertura de incidente de desacato.

El documento señala que, aunque se han adoptado algunas medidas para corregir las falencias, los efectos de las órdenes generales siguen siendo parciales, lo que se refleja en la crisis que atraviesa el sistema de salud.

Déficit de la UPC y llamado a investigaciones

Entre los componentes de mayor incumplimiento se encuentra la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según los estudios citados por la Corte, el retraso acumulado podría rondar los 16 billones de pesos. Por ello, el tribunal ordenó al ministro de Salud acreditar técnicamente la suficiencia de la UPC para 2026 y formular un plan inmediato de acciones.

El auto también solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar el incumplimiento de las órdenes judiciales y a la Fiscalía General abrir investigación contra funcionarios del Ministerio de Salud. Expertos en salud estiman que para 2026 el aumento de la UPC deberá estar entre el 17 y el 19 por ciento.

Crisis en las EPS y advertencias de la Procuraduría

De manera paralela, la Procuraduría General presentó un diagnóstico tras visitar 18 EPS, la mayoría intervenidas por el gobierno. El informe advierte sobre tres aspectos críticos: empeoramiento en el acceso a los servicios, aumento récord de tutelas y riesgos financieros significativos.

Casos como el de Nueva EPS y Coosalud EPS resultan especialmente preocupantes. En el primero, los costos superaron los ingresos y se reportó patrimonio negativo; en el segundo, las pérdidas superaron el billón de pesos y se incrementaron las tutelas.

Además, la Procuraduría alertó sobre presuntos reportes de servicios médicos prestados a usuarios fallecidos y sobrecostos en medicamentos. Actualmente se adelantan más de 20 investigaciones por presuntas omisiones y fallas en la dirección, vigilancia y control del sistema de salud.