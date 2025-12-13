CANAL RCN
Colombia Video

Familia de Keverlyn pide ayuda para cubrir gastos funerarios tras feminicidio en Soacha

La empresa funeraria prestó los servicios y las honras fúnebres se realizaron durante la tarde de este sábado, pero la compañía exige el pago completo de 2.200.000 pesos.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
04:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La celebración de la noche de velitas se convirtió en tragedia para Keverlyn, quien perdió la vida tras una discusión con su pareja en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Casi la mitad de los feminicidios registrados en Bogotá estuvieron precedidos por otras formas de violencia
RELACIONADO

Casi la mitad de los feminicidios registrados en Bogotá estuvieron precedidos por otras formas de violencia

El crimen ocurrió frente a tres menores de edad, entre ellos su hija, en un hecho que ha conmovido a la comunidad y dejado a su familia en situación de vulnerabilidad económica.

Según relató su hermana, la víctima mantenía una relación de año y medio con el presunto agresor. “Ella nunca hizo comentario de su vida sentimental, nunca nos avisó si era agredida, nunca nos avisó si era víctima de un narcisismo”, señaló la familiar, evidenciando el silencio que rodeaba la situación de violencia de género que habría vivido Keverlyn.

La misteriosa pista en el feminicidio de una teniente a manos de un capitán: abogado la reveló
RELACIONADO

La misteriosa pista en el feminicidio de una teniente a manos de un capitán: abogado la reveló

El hallazgo del cuerpo fue especialmente doloroso. “Encuentran a mi sobrina con su mamá entre los brazos, pidiéndole que no la dejara solita”, relató un miembro de la familia. La menor, quien presenció el feminicidio, se encuentra actualmente bajo el cuidado de su padre.

Familia en crisis económica

La familia de Keverlyn, proveniente de Venezuela, viajó durante más de dos días por carretera para llegar a Colombia tras conocer la noticia. Ahora enfrentan una situación económica crítica que les impide cubrir los gastos funerarios.

La empresa funeraria prestó los servicios y las honras fúnebres se realizaron durante la tarde de este sábado, pero la compañía exige el pago completo de 2.200.000 pesos en el mismo plazo.

25N: Aumento de violencias basadas en género en Colombia es dramático, a pesar de las rutas de atención
RELACIONADO

25N: Aumento de violencias basadas en género en Colombia es dramático, a pesar de las rutas de atención

Los familiares hacen un llamado urgente a la solidaridad ciudadana. “Necesitamos el apoyo de todos. Ya el hecho de que compartan la información en redes sociales es bastante apoyo a nosotros porque se da a difundir la información, pero realmente necesitamos los fondos para poder pagar los servicios de la funeraria”, manifestaron.

Autoridades buscan al presunto agresor

El presunto responsable del feminicidio huyó del lugar de los hechos inmediatamente después del crimen, según denuncia la familia. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances en la captura del agresor.

Este caso se suma a las cifras de violencia contra la mujer en Colombia, evidenciando la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y prevención del feminicidio en el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Sorprenden a hombre que intentó esconder más de 30 mil dosis de marihuana en un pagadiario de Bogotá

Corte Constitucional

Procuraduría alerta empeoramiento en acceso y sostenibilidad financiera del sistema de salud tras intervenciones a las EPS

Cauca

Sigue la alerta en el volcán Puracé: expulsión de ceniza ha aumentado en las últimas 24 horas

Otras Noticias

Liga BetPlay

Tolima vs. Junior: fecha y hora para la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

Final de vuelta definida: hora y fecha para ver Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla. ¿Remontarán los 'pijaos´?

Venezuela

La fuerte advertencia de Vladimir Padrino ante vuelos militares de EE.UU.: "No se equivoquen"

“No se equivoquen”: la fuerte advertencia desde Miraflores tras maniobras aéreas de EE. UU. cerca de Venezuela.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de diciembre de 2025

Enfermedades

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio

Artistas

Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena a sus 86 años de edad: esto se sabe