Familia de Keverlyn pide ayuda para cubrir gastos funerarios tras feminicidio en Soacha

La celebración de la noche de velitas se convirtió en tragedia para Keverlyn, quien perdió la vida tras una discusión con su pareja en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

El crimen ocurrió frente a tres menores de edad, entre ellos su hija, en un hecho que ha conmovido a la comunidad y dejado a su familia en situación de vulnerabilidad económica.

Según relató su hermana, la víctima mantenía una relación de año y medio con el presunto agresor. “Ella nunca hizo comentario de su vida sentimental, nunca nos avisó si era agredida, nunca nos avisó si era víctima de un narcisismo”, señaló la familiar, evidenciando el silencio que rodeaba la situación de violencia de género que habría vivido Keverlyn.

El hallazgo del cuerpo fue especialmente doloroso. “Encuentran a mi sobrina con su mamá entre los brazos, pidiéndole que no la dejara solita”, relató un miembro de la familia. La menor, quien presenció el feminicidio, se encuentra actualmente bajo el cuidado de su padre.

Familia en crisis económica

La familia de Keverlyn, proveniente de Venezuela, viajó durante más de dos días por carretera para llegar a Colombia tras conocer la noticia. Ahora enfrentan una situación económica crítica que les impide cubrir los gastos funerarios.

La empresa funeraria prestó los servicios y las honras fúnebres se realizaron durante la tarde de este sábado, pero la compañía exige el pago completo de 2.200.000 pesos en el mismo plazo.

Los familiares hacen un llamado urgente a la solidaridad ciudadana. “Necesitamos el apoyo de todos. Ya el hecho de que compartan la información en redes sociales es bastante apoyo a nosotros porque se da a difundir la información, pero realmente necesitamos los fondos para poder pagar los servicios de la funeraria”, manifestaron.

Autoridades buscan al presunto agresor

El presunto responsable del feminicidio huyó del lugar de los hechos inmediatamente después del crimen, según denuncia la familia. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances en la captura del agresor.

Este caso se suma a las cifras de violencia contra la mujer en Colombia, evidenciando la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y prevención del feminicidio en el país.