CANAL RCN
Colombia

Sorprenden a hombre que intentó esconder más de 30 mil dosis de marihuana en un pagadiario de Bogotá

La droga estaba oculta en bolsas de basura e iba a ser vendida en Las Cruces.

Hombre con gran cantidad de marihuana.
Hombre con gran cantidad de marihuana. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
04:44 p. m.
La Policía sorprendió a una persona extranjera que estaba a punto de entrar a un pagadiario con una considerable cantidad de marihuana en Bogotá.

La situación se presentó este sábado 13 de diciembre en la localidad de Santa Fe. Los policías estaban patrullando los alrededores, cuando la central de radio les dijo que enfocaran su atención en la carrera 5 con calle 2.

35 kilos de marihuana en bolsas de basura

En este lugar funciona un pagadiario. Lo particular es que había un hombre tratando de entrar, pero con una actitud sospechosa.

Los uniformados llegaron y al momento de registrarlo, le encontraron varias bolsas de basura misteriosas, las cuales contenían 35 kilos de marihuana (70 libras). Sus sospechas se confirmaron por el olor y características.

Con esta cantidad, era posible suministrar 35 mil dosis. Este hombre pretendía ocultar la marihuana en el pagadiario y la iba a vender en Las Cruces, San Bernardo y Parque Tercer Milenio.

Los vecinos lo identifican por ser uno de los expendedores más conocidos. Tras la respectiva captura, un juez de control de garantías lo envió a prisión.

Punto final para banda que vendía droga y cometía asesinatos

Hace algunos días, se le puso punto final a una banda identificada como Los Fronterizos, la cual se dedicaba a la venta de drogas y asesinatos en la ciudad.

Se necesitaron 10 meses para tener claridad sobre cómo operaba la estructura. No solo era en Bogotá, sino que sus tentáculos se extendieron en las comunas León XIII y Compartir de Soacha.

El cabecilla fue identificado como ‘Pollo’, quien le impartía órdenes a ‘La Madre’ en Bogotá y a ‘Chiquita Brava’ en Soacha. El comercio de sustancias se centró en los parques, esquinas y a domicilio.

En aras de tener el control del negocio, cometieron al menos siete hechos delictivos, dejando el saldo de 11 víctimas. Tres de estos casos ocurrieron el mismo día, 25 de noviembre de 2023 en Bosa.

