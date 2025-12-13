Tolima vs. Junior: fecha y hora para la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

La definición del campeón del fútbol colombiano ya tiene agenda confirmada. Tras una contundente actuación en el juego de ida, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima volverán a verse las caras en Ibagué para disputar el partido que cerrará la Liga BetPlay II-2025, un duelo que promete emociones y tensión en el estadio Manuel Murillo Toro.

El conjunto barranquillero llega con una ventaja de 3-0 luego de su sólida presentación en el estadio Metropolitano, donde resolvió el compromiso desde la primera mitad con una exhibición ofensiva que dejó sin reacción al equipo 'pijao'. Ese resultado obliga ahora a Tolima a protagonizar una hazaña histórica si quiere revertir la serie ante su gente.

Fecha y hora para la final de vuelta entre Tolima vs. Junior

El partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay II-2025 se disputará el martes 16 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El compromiso está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (hora colombiana), un horario habitual para las definiciones del fútbol profesional colombiano.

Junior buscará administrar la ventaja obtenida en Barranquilla y acercarse a su undécima estrella, mientras que Tolima necesitará un planteamiento agresivo desde el primer minuto, ya que está obligado a ganar por una diferencia amplia para forzar la remontada en los 90 minutos.

Dónde ver la final de la Liga BetPlay II-2025 en vivo

Los aficionados que no puedan asistir al estadio podrán seguir la final de vuelta entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla a través de Win Sports, canal que posee los derechos exclusivos de transmisión del fútbol profesional colombiano.

El encuentro será emitido por la señal Win+, disponible en los distintos operadores de televisión por cable del país.

Además del atractivo deportivo, el partido representa un capítulo clave en la historia reciente de ambos clubes. Junior aspira a consolidar su protagonismo en el fútbol nacional y sumar un nuevo título a su palmarés, mientras que Tolima confía en el respaldo de su hinchada y en una noche perfecta para cambiar el rumbo de la serie.