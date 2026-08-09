¿El Tren de Aragua se ha fortalecido en Bogotá en los últimos años?

Una investigación de Noticias RCN reveló la profunda infiltración del Tren de Aragua en Bogotá, organización criminal venezolana que opera en la capital colombiana desde 2016 y ha intensificado sus actividades de microtráfico desde 2021.

Las localidades afectadas incluyen Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, donde la organización criminal controla el expendio de drogas.

¿En qué localidades opera el Tren de Aragua?

Uno de los aspectos más preocupantes revelados en los audios de la Fiscalía es la posible colaboración policial. Giovanni San Vicente, presunto miembro de la organización, habría declarado: “Los policías son mis panitas, yo les pago y les entrego”.

Frente a esto, el concejal Rolando González hizo un llamado a la administración actual: “Al señor alcalde mayor de Bogotá recordarle que ya no tiene un gobierno en contra, sino que, por el contrario, tiene un gobierno aliado de Bogotá”.

También enfatizó que a los bandidos no se les persuade ni se les disuade; y solicitó resultados contundentes y concretos.

Respecto a la gestión anterior, González indicó que la falta de coordinación entre el gobierno nacional y la alcaldía podría haber servido como caldo de cultivo para el crecimiento del Tren de Aragua.

El llamado a la alcaldía

La anterior administración nacional pues poco o nada le interesaba a la ciudad de Bogotá y que, por el contrario, pues era permisiva frente a este tipo de circunstancias.

La situación actual muestra que las bandas criminales prácticamente tienen arrodillada y a merced a la fuerza pública en Bogotá, según comentó el cabildante: “Son quienes de alguna u otra forma dicen cuáles son las ollas que operan, a dónde se les permite entrar a los ciudadanos y a dónde no”.

El concejal concluyó manifestando su apoyo a la fuerza pública: “Queremos darle todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo a la fuerza pública, que no tengan temor de hacer las intervenciones que sean necesarias”.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.