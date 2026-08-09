Todos los colombianos que jugarán en la Champions League 2026/27

Este martes 8 de septiembre arranca la fase de liga de la Champions League, el nuevo formato de la competencia que reúne a 36 equipos en una misma tabla de clasificación general en donde se posicionan de acuerdo a 8 partidos jugados por cada club.

Para esta temporada, hay gran participación de jugadores colombianos, aunque no es la misma que se alcanzó en años anteriores. Varios de ellos estarán buscando dar la sorpresa en clubes modestos, aunque Luis Díaz competirá en un grande de Europa.

¿Quiénes son los colombianos en Champions League?

Luis Díaz , quien llegó a semifinales con el Bayern Múnich la temporada pasada, buscará su revancha y su primera Champions, tras perder una final con la camiseta del Liverpool.

, quien llegó a semifinales con el Bayern Múnich la temporada pasada, buscará su revancha y su primera Champions, tras perder una final con la camiseta del Liverpool. Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández lograron clasificar con Real Betis esta temporada y esperan tener un debut a la altura.

lograron clasificar con Real Betis esta temporada y esperan tener un debut a la altura. Luis Javier Suárez se clasificó con Sporting de Portugal tras quedar segundo en la Primeira Liga. La temporada pasada debutó con cinco goles.

se clasificó con Sporting de Portugal tras quedar segundo en la Primeira Liga. La temporada pasada debutó con cinco goles. Dávinson Sánchez, bastión central del Galatasaray y la Selección Colombia, buscará ser protagonista con un equipo que se armó pensando en la Champions.

Kevin Angulo es un delantero de 18 años fichado por Brujas de Bélgica. Llegó procedente de América de Cali, pero se habla de que estará con el equipo sub-23, por lo que no jugaría en esta Champions.

Debut de los colombianos en la Champions League

8 de septiembre

2:00 p.m. Lille vs. Real Betis

9 de septiembre

2:00 p.m. Sporting de Lisboa vs. Galatasaray

10 de septiembre