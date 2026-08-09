Atraparon a en Soacha a un agresor sexual serial buscado internacionalmente: tenía en su poder a una niña de 7 años

Una investigación adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), permitió ubicar en Soacha, Cundinamarca, a un hombre señalado de estar involucrado en delitos sexuales contra menores de edad.

El operativo no solo permitió hacer efectiva una orden judicial en su contra, sino también poner a salvo a una niña de siete años que se encontraba en el lugar y que, de acuerdo con las autoridades, sería su hijastra.

Atraparon a en Soacha a un agresor sexual serial buscado internacionalmente

Hasta una vivienda de Soacha llegaron los investigadores con una orden de registro y allanamiento. Allí ubicaron y capturaron a alias Alex, un hombre que, según la investigación, habría utilizado diferentes mecanismos para evitar ser identificado y continuar evadiendo a las autoridades.

Durante el procedimiento también fue localizada una menor de siete años. La niña fue retirada del inmueble y quedó bajo protección de las autoridades, que iniciaron el correspondiente proceso de restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con la Policía, la menor sería hijastra del capturado y estaría entre las posibles víctimas relacionadas con la investigación.

¿Cómo se conocieron los casos de este señalado abusador sexual?

El caso comenzó a tomar una dimensión mayor luego del cruce de información entre autoridades colombianas y estadounidenses.

Según los investigadores, alias Alex estaría relacionado con 53 alertas internacionales debido a la presunta transmisión de más de 2.000 archivos de fotografías y videos que registrarían agresiones sexuales contra niños de entre tres y siete años.

Las autoridades también señalan que el hombre no solo habría distribuido este tipo de contenido, sino que presuntamente participaba en su producción.

Dentro del material analizado por los investigadores, al menos 30 piezas audiovisuales corresponderían a producciones propias, en las que aparecería como víctima la menor de siete años rescatada durante el operativo.

¿Cómo hacía para pasar desapercibido de las autoridades?

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la manera en la que el señalado habría intentado mantenerse fuera del radar de las autoridades.

Según explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, el hombre se movilizaba entre Bogotá y Soacha utilizando presuntamente la identidad de otra persona.

Circulaba por las calles de la ciudad de Bogotá D.C. y el municipio de Soacha, suplantando la identidad de otra persona para pasar desapercibido ante las autoridades.

La Policía también indicó que en 2024 el hombre habría solicitado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un cambio de nombres, trámite que finalmente no fue avalado por la entidad.

¿Tenía antecedentes?

La investigación además estableció que alias Alex ya tenía antecedentes judiciales relacionados con delitos sexuales.

Según las autoridades, sobre él pesa una sentencia condenatoria vigente de 10 años de prisión por el delito de acto sexual violento. Además, registraba dos órdenes de captura vigentes por delitos relacionados con acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

¿Qué hallaron dentro de la vivienda en donde se ocultaba el señalado agresor sexual?

Durante la inspección de la vivienda fueron incautados un computador portátil y un teléfono celular, equipos que, de acuerdo con las autoridades, serían utilizados presuntamente para almacenar, producir y distribuir el material ilícito a través de internet.

Los dispositivos quedaron en poder de los investigadores para los respectivos análisis forenses, que podrían aportar más información sobre las actividades investigadas y establecer si existen otras posibles víctimas.

Finalmente, después de su captura, alias Alex fue presentado de manera virtual ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia fue declarada legal la captura, así como el procedimiento de allanamiento y los elementos materiales probatorios incautados.

Posterior a esto, la Fiscalía le imputó los delitos y al finalizar la audiencia, el juez ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por lo que el señalado deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial.