La instrucción que debe darle a la IA para crear una foto suya al estilo de los años 80

Las fotografías con estética de los años 80 se convirtieron en una de las nuevas tendencias de inteligencia artificial que circulan en redes sociales. Usuarios de Instagram, TikTok, Facebook y X están transformando imágenes actuales para recrear cómo podrían haberse visto durante una década caracterizada por los colores intensos, los peinados voluminosos, las prendas llamativas y las fotografías con apariencia analógica.

La dinámica es sencilla: se carga una fotografía en una herramienta de inteligencia artificial capaz de generar o editar imágenes y se introduce un prompt que describa el resultado deseado. ChatGPT y Gemini son algunas de las plataformas utilizadas para este tipo de transformación, aunque el resultado depende tanto de la imagen original como del nivel de detalle de las instrucciones.

Para obtener un resultado más convincente no basta con pedirle a la herramienta que convierta una imagen “en una foto de los años 80”. Es recomendable especificar el tipo de fotografía, el ambiente, la ropa, el peinado, la iluminación y el acabado de película que se busca.

Por eso, estos cinco prompts están pensados para obtener resultados diferentes y evitar que todas las imágenes tengan exactamente el mismo aspecto.

¿Cómo hacer una foto de los años 80 con ChatGPT?

Primero se debe cargar una fotografía nítida en ChatGPT y explicar qué elementos de la persona deben mantenerse. Una instrucción útil es pedir que conserve los rasgos faciales, la identidad, las proporciones y la expresión, mientras modifica los elementos visuales asociados con la época.

Prompt 1: retrato clásico de los años 80

Transforma esta fotografía en un retrato fotográfico auténtico de mediados de los años 80. Conserva exactamente la identidad, los rasgos faciales, la edad aparente, el tono de piel y las proporciones de la persona. Cambia el vestuario, el peinado y los accesorios para que correspondan a la moda de 1985. Utiliza iluminación de estudio con flash directo, fondo de fotografía de retrato, colores ligeramente saturados, textura de película analógica, grano fotográfico natural y pequeñas imperfecciones propias de una fotografía tomada con una cámara de la época. Evita cualquier elemento moderno y no hagas que parezca una imagen digital contemporánea.

Prompt 2: foto de fiesta ochentera

Recrea esta fotografía como si hubiera sido tomada en una fiesta nocturna en 1987. Mantén completamente reconocibles el rostro y los rasgos de la persona. Cambia la ropa por un conjunto típico de los años 80, con colores llamativos y accesorios de la época. Ubica a la persona en una discoteca con luces de colores, pista de baile y decoración retro. Añade flash fotográfico directo, ligera sobreexposición, grano de película, colores intensos y una estética espontánea de fotografía familiar tomada durante una fiesta. El resultado debe parecer una fotografía real de 1987, no una imagen moderna con un filtro vintage.

Prompt 3: fotografía familiar de los años 80

Convierte esta imagen en una fotografía familiar tomada en Colombia durante los años 80. Conserva fielmente los rostros, rasgos y proporciones de las personas. Cambia el vestuario, los peinados y los objetos visibles para que sean coherentes con la época. Utiliza una sala familiar típica de los años 80 como escenario, iluminación cálida y flash frontal de cámara compacta. Incorpora colores ligeramente apagados, grano de película, textura de papel fotográfico y pequeñas imperfecciones ópticas. La fotografía debe parecer una imagen familiar real conservada en un álbum antiguo.

Prompt 4: retrato de revista de los años 80

Transforma esta fotografía en una sesión editorial de moda inspirada en una revista de 1988. Mantén la identidad y los rasgos faciales de la persona. Utiliza un peinado voluminoso, maquillaje y vestuario característicos de finales de los años 80, con una estética de glamour y colores intensos. Crea una iluminación de estudio profesional con sombras marcadas y fondo de color sólido. Simula una cámara y película fotográfica profesional de la época, con grano fino, textura analógica y leves imperfecciones. No utilices estética digital moderna.

Prompt 5: fotografía urbana ochentera

Recrea esta fotografía como si hubiera sido tomada en una calle de una ciudad colombiana durante 1986. Mantén intacta la identidad y los rasgos físicos de la persona. Sustituye el vestuario, los vehículos, los establecimientos, los avisos y los objetos del entorno por elementos visualmente coherentes con Colombia en los años 80. Utiliza colores, iluminación y composición propias de una fotografía documental de esa década. Añade grano de película, flash de cámara, ligera pérdida de nitidez y textura analógica. Evita elementos tecnológicos, marcas, vehículos o arquitectura que no correspondan a la época.

La clave de estos comandos está en combinar época + vestuario + escenario + iluminación + cámara + textura. De esta manera, la inteligencia artificial recibe más información para construir una imagen coherente y no solamente aplicar una apariencia retro sobre la fotografía original.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.