Tembló nuevamente en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos
¿Alguno se ha sentido en su zona? Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
12:43 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado por lo menos 10 movimientos telúricos durante este martes 8 de septiembre de 2026.
El más reciente se sintió en Chocó y tuvo una magnitud de 2.5. ¿Dónde fue el epicentro? ¿Dónde han sido los demás episodios? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026
- 8:58 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 44 kilómetros.
Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).
¿Dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026?
- 1:19 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).
- 1:25 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 1:49 a.m.
Epicentro: Hato, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 115 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Hato (Santander), a 10 de Palmar (Santander) y a 13 de Simacota (Santander).
- 2:13 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).
- 4:32 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 43 kilómetros de Guapi (Cauca), a 44 de El Charco (Nariño) y a 50 de Santa Bárbara (Nariño).
- 5:19 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 5:30 a.m.
Epicentro: Medio San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 37 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Nóvita (Chocó) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 6:51 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Dabeiba (Antioquia) y a 21 de Frontino (Antioquia).
- 8:25 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 8:47 a.m.
Epicentro: Bojayá, Chocó.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Bojayá (Chocó), a 18 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 50 de Medio Atrato (Chocó).