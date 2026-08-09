Colombia perdió terreno en las pruebas PISA: ¿qué está pasando con la educación?

Las pruebas PISA, aplicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, buscan medir qué tan preparados están los estudiantes de 15 años para aplicar sus conocimientos en situaciones de la vida cotidiana.

Esta vez, los resultados vuelven a generar preocupación en Colombia por el bajo desempeño de los jóvenes en competencias fundamentales como matemáticas, lectura y ciencias.

Uno de los datos que más llama la atención es que solo el 1% de los estudiantes alcanza niveles altos de desempeño, mientras el país continúa por debajo del promedio de la OCDE.

Para entender qué hay detrás de estas cifras y qué tendría que cambiar en el sistema educativo, Noticias RCN habló con Walter Abondano, presidente de la Asociación Colombiana de Educación Privada y rector del Gimnasio Colombobritánico.

¿Cómo le fue a Colombia en las pruebas PISA?

Los resultados de las pruebas PISA vuelven a encender las alarmas sobre el nivel educativo de los estudiantes colombianos.

El panorama es especialmente preocupante en matemáticas y lectura, áreas en las que el país lleva varios años registrando resultados deficientes. Aunque en ciencias se presentó un ligero avance, el desempeño general continúa lejos de los países que lideran las mediciones internacionales.

Según Abondano, Colombia se encuentra por debajo de los países de la OCDE y bastante distante de los mejores resultados, particularmente los registrados por varios países asiáticos.

Es preocupante. Nosotros venimos varios años dando resultados muy deficientes en matemáticas, en lectura y en ciencias.

Para el experto, estas cifras representan un reto que no puede resolverse únicamente desde las aulas, pues existen diferentes factores que terminan afectando el aprendizaje.

¿Qué pasa con los pénsums académicos?

Uno de los problemas que identifica Abondano está relacionado con los contenidos y métodos con los que se está enseñando.

A su juicio, Colombia lleva años sin una transformación profunda de sus currículos escolares y, en algunas áreas, se continúa privilegiando la memorización por encima de la capacidad de analizar y resolver problemas.

En matemáticas, por ejemplo, considera que el objetivo no debería limitarse a que un estudiante aprenda operaciones básicas, sino que pueda utilizar esos conocimientos para solucionar situaciones reales.

Tenemos que privilegiar el análisis de los problemas, la solución de situaciones en contexto, el saber hacer con la matemática que se aprende.

En lectura, el diagnóstico también es preocupante. El experto señala que muchos estudiantes todavía se quedan en comprender literalmente lo que dice un texto, pero presentan dificultades cuando deben relacionar información, interpretar diferentes fuentes o construir una posición crítica.

En el caso de las ciencias, aunque se registró un pequeño avance, el llamado es a fortalecer la formación práctica.

¿La crianza del hogar estaría afectando el aprendizaje?

Abondano considera que actualmente existe una separación mayor entre lo que se exige en el colegio y lo que se promueve dentro de los hogares. Según su análisis, algunos padres han terminado priorizando que sus hijos aprueben los años escolares, sin darle la misma importancia al proceso de aprendizaje.

El problema, explica, no sería únicamente de los estudiantes, sino de una combinación de factores que incluye las horas reales de estudio, la preparación de los profesores y el acompañamiento familiar.

Lo fundamental no es que el profesor enseñe. Lo fundamental es que el niño aprenda.

También cuestionó la reducción de los hábitos de lectura en los hogares y el tiempo que niños y adolescentes pasan frente a las pantallas.

Su planteamiento es que la educación no puede depender exclusivamente de lo que ocurre dentro del colegio: las rutinas familiares también tienen un impacto en el desarrollo de las competencias.

La inteligencia artificial: ¿aliada o problema?

Para el experto, esta tecnología no debe ser vista únicamente como una amenaza. Bien utilizada, puede convertirse en una herramienta para fortalecer el aprendizaje. El problema aparece cuando los estudiantes la utilizan para reemplazar completamente el esfuerzo que deberían realizar por sí mismos.

La advertencia es que la inteligencia artificial puede ayudar a explicar, orientar o complementar un proceso, pero no debería sustituir capacidades fundamentales como pensar, escribir, analizar y resolver problemas.