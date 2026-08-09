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¿Nequi congelado por embargo? Así puede recuperar su saldo en estos casos

Si congelaron su cuenta de Nequi por un embargo, no ha perdido su dinero. Conozca los pasos para solicitar el desbloqueo.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 08 de 2026
12:27 p. m.
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En Colombia, las billeteras digitales dejaron de ser un terreno inmune a las medidas cautelares. Ante el aumento en el uso de plataformas como Nequi para el manejo de finanzas personales y comerciales, las autoridades judiciales y entidades administrativas han intensificado el despacho de órdenes de retención sobre este tipo de depósitos de bajo monto.

Cuando un usuario descubre que su saldo ha sido retenido, la entidad financiera actúa únicamente como ejecutora de una orden emitida por un tercero. Comprender el origen del proceso y los mecanismos de defensa es el único camino para restablecer la operatividad de la cuenta.

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¿Quién ordena el congelamiento de dinero?

El embargo sobre un depósito en Nequi puede originarse por dos vías legales:

  • Cobro coactivo de entidades estatales: Ocurre sin necesidad de acudir a un juez. Administraciones tributarias como la DIAN, gobernaciones, alcaldías o secretarías de tránsito emiten órdenes cautelares directamente por deudas no saldadas de impuestos, multas o contribuciones.
  • Jurisdicción ordinaria: Deriva de un proceso judicial promovido por particulares o instituciones financieras ante un juez de la República debido a incumplimientos de pago, deudas comerciales o demandas ejecutivas.

La entidad financiera no está obligada a notificar previamente al usuario, pues la notificación legal le corresponde al organismo o despacho judicial que radicó la medida.

Pasos para tramitar el desembargo

Para liberar los recursos en la plataforma no basta con contactar al soporte técnico de la billetera digital, ya que la entidad financiera no tiene potestad para levantar la medida de forma autónoma. El trámite exige una ruta institucional formal:

  • Identificar la entidad demandante: Debe verificar cuál fue la autoridad (un juzgado específico, la DIAN o una secretaría de tránsito) que impuso la sanción.
  • Sanear la obligación o conciliar: El titular debe ponerse al día con el pago de la deuda, suscribir un acuerdo de pago o argumentar la inembargabilidad del saldo afectado ante el ente cobrador.
  • Solicitar el oficio de desembargo: Una vez satisfecha la deuda o aceptado el recurso, la autoridad pertinente debe redactar un oficio donde ordene el levantamiento del embargo dirigido formalmente a Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.
  • Envío del documento vía canales oficiales: La entidad emisora debe remitir la orden de desembargo directamente desde su correo institucional hacia los canales judiciales de Nequi. La plataforma no acepta documentos enviados por el usuario de forma directa para evitar suplantaciones.
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