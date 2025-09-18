CANAL RCN
Colombia Video

Masacre en zona rural de Cali: tres personas fueron asesinadas en vía a La Buitrera

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron atacadas a tiros cuando se movilizaban en un carro particular.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
06:44 a. m.
En zona rural de Cali, en el corregimiento La Buitrera, se registró en las últimas horas un violento ataque que dejó tres personas muertas.

Las víctimas se movilizaban en un carro particular cuando fueron atacadas a tiros.

Según se sabe, dos personas murieron en el lugar y una más falleció mientras era trasladada al hospital. Una cuarta víctima resultó herida en medio de los hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades.

¿Qué se sabe de la masacre en La Buitrera?

Al parecer, los hechos se registraron en la noche del miércoles 17 de septiembre, y las víctimas serían tres hombres entre los 29 y 35 años.

Las autoridades ya se encuentran al frente de la investigación para determinar qué fue lo que pasó y quién podría ser el responsable de este hecho violento.

Con la masacre de La Buitrera, se sumaron ocho asesinatos en Cali durante este miércoles, en hechos aislados.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó la identidad de dos de las víctimas, sin embargo, sobre la persona que alcanzó a ser trasladada a un hospital todavía no se sabe nada.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

