Presunto exvigilante apuñaló 19 veces a dos trabajadoras en dispensario de medicamentos en Cali

Un grave hecho de violencia se registró en Cali dentro de un dispensario de medicamentos de la cadena Audifarma.

Dos trabajadoras fueron atacadas con arma blanca por un hombre que, según las autoridades, ingresó primero como cliente, reclamó un medicamento y se retiró.

Media hora después regresó al mismo lugar, robó dinero y algunos elementos, y desató una brutal agresión contra las empleadas, que terminó dejándolas gravemente heridas.

Hombre apuñaló a dos trabajadoras de Audifarma en Cali

De acuerdo con los relatos de familiares, las víctimas se encontraban atendiendo en el dispensario cuando el agresor, identificado por una de ellas porque anteriormente había trabajado en el área de seguridad del mismo establecimiento, volvió a ingresar.

En ese momento, tras un forcejeo, el hombre se abalanzó sobre las trabajadoras y las atacó repetidamente con un arma blanca.

Una de las mujeres recibió cinco puñaladas, mientras que la otra fue herida en 14 ocasiones. Ambas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones.

¿Qué pasó antes de que el hombre apuñalara a las dos mujeres?

Daniel Cárdenas, familiar de una de las trabajadoras lesionadas, narró cómo se desarrollaron los momentos previos al ataque:

Ya había venido media hora antes por unos medicamentos, lo reclamó y se devolvió. Mi mujer lo reconoció porque ya había trabajado ahí con la otra persona que estaba con ella.

También relató lo ocurrido cuando el hombre entró nuevamente al dispensario:

La otra persona dice que no, que no entre. Él forcejea y escucha cajas. Lo que hace mi mujer es asustarse e irse más para atrás. Cuando el tipo entra y la ve atrás, se encizaña con ella, el cual le proporciona 14 puñaladas.

El asaltante huyó después de herir a las dos mujeres y llevarse dinero y algunos objetos del lugar.

¿Qué se sabe del agresor?

La Policía informó que ya está tras la pista de este hombre, quien fue plenamente identificado por las víctimas antes de ser trasladadas al hospital.

Por ahora, las autoridades adelantan labores de búsqueda para ubicar al agresor, quien ya estaría individualizado.