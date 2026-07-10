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Caso Dilan Cruz: Tribunal ratifica responsabilidad de la Policía

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la responsabilidad de la Policía en la muerte de Dilan Cruz.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

julio 10 de 2026
07:51 a. m.
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La muerte de Dilan Cruz, ocurrida durante las manifestaciones de noviembre de 2019 en Bogotá, volvió a ser objeto de un pronunciamiento judicial de alto impacto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional por los hechos que derivaron en el fallecimiento del joven de 18 años y concluyó que el caso constituye una grave violación de los derechos humanos.

El pronunciamiento representa un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos relacionados con el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas sociales en Colombia.

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El Tribunal ratificó la responsabilidad del Estado

En su decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que existen suficientes elementos para mantener la declaratoria de responsabilidad contra la Policía Nacional, al establecer que la actuación que terminó con la muerte de Dilan Cruz vulneró derechos fundamentales y excedió los estándares exigidos para el uso legítimo de la fuerza.

El caso de Dilan Cruz se convirtió desde 2019 en un símbolo del debate nacional sobre los protocolos de intervención durante las manifestaciones y el empleo de armas consideradas de impacto menos letal por parte de las autoridades.

Un fallo con impacto para futuras actuaciones

La confirmación de la sentencia fortalece los criterios judiciales sobre la responsabilidad estatal cuando se presentan actuaciones indebidas de la fuerza pública y pone nuevamente en el centro de la discusión la necesidad de revisar los mecanismos de control y supervisión de los procedimientos policiales.

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La decisión reafirma la importancia de que las instituciones garanticen el respeto por los derechos humanos en contextos de protesta social, privilegiando la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos, al tiempo que consolida un precedente judicial relevante frente a la obligación del Estado de responder cuando se acreditan actuaciones contrarias a los estándares constitucionales e internacionales de protección de los derechos fundamentales.

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