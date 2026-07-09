Diferentes sectores reaccionaron a los estados financieros de la Nueva EPS

Las reacciones no se hicieron esperar tras la divulgación de los estados financieros de la Nueva EPS, correspondientes a 2023 y 2024, donde se reveló que existen unas deudas acumuladas de 11,9 billones de pesos, así como pasivos por $22,5 billones.

Representantes de gremios, organizaciones de pacientes, exfuncionarios del sector salud, el presidente Gustavo Petro y el senador electo Andrés Forero se pronunciaron sobre las cifras conocidas y plantearon diferentes interpretaciones sobre las causas de la situación financiera de la EPS intervenida.

¿Qué dijeron los expertos sobre los estados financieros de Nueva EPS?

Desde distintos sectores de la salud hubo coincidencias en calificar como preocupante el panorama reflejado en los estados financieros. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señaló que aún falta conocer la información correspondiente a 2025 y parte de 2026, por lo que, en su concepto, todavía no es posible establecer la realidad financiera y operativa completa de la entidad.

Por su parte, Denis Silva, presidente de Pacientes Colombia, sostuvo que una deuda de esa magnitud en una EPS administrada por el Gobierno resulta "espantosa" y consideró que el Gobierno Nacional tiene la obligación de asumir ese pasivo.

Néstor Álvarez, presidente de la Federación Colombiana de Pacientes de Alto Costo, aseguró que la desfinanciación de la entidad afectó los derechos de los afiliados.

A estas voces se sumaron Carlos Valdivieso, expresidente del Colegio Médico de Antioquia, quien afirmó que la intervención del Gobierno fue "desastrosa" y que los gastos por fallos de tutela aumentaron más de siete veces; Augusto Galán, exministro de Salud, quien dijo que la situación era una advertencia sobre el "descalabro" del sistema; y Jorge Toro, director ejecutivo de UNIPS, quien aseguró que la entidad no cuenta con recursos suficientes para responder por sus obligaciones.

¿Cómo respondieron Gustavo Petro y Andrés Forero?

El presidente Gustavo Petro aseguró que cerca de la mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde al Estado, por un valor aproximado de 11 billones de pesos. En ese sentido, planteó que el Ministerio de Hacienda reconozca esa obligación como deuda pública nacional y la pague como un proyecto estratégico para el país.

Además, atribuyó la otra parte del pasivo a responsabilidades de privados y sostuvo que esos recursos deberían destinarse prioritariamente a hospitales públicos, medicamentos y al pago de obligaciones con los trabajadores de la salud.

Entretanto, el senador electo Andrés Forero dio a conocer un documento de la Revisora Fiscal de la Nueva EPS en el que se indica que esa instancia no certificó los estados financieros divulgados. Según explicó, la revisora manifestó que no había contado con el tiempo suficiente para revisarlos adecuadamente antes de emitir una certificación.

Forero también afirmó que aún falta conocer la información correspondiente a 2025, año que, según señaló, registró un mayor deterioro en la prestación de los servicios de la EPS.

Las distintas posiciones reflejan el debate que abrió la publicación de los estados financieros de la Nueva EPS. Mientras representantes del sector salud y organizaciones de pacientes expresaron preocupación por la situación de la entidad, el Gobierno defendió que una parte importante de las obligaciones debe ser asumida por el Estado, en tanto que desde la oposición se cuestionó la falta de certificación de los estados financieros por parte de la Revisora Fiscal.