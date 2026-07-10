Trágico incendio en Quibdó dejaría varios fallecidos y 30 viviendas calcinadas

Un devastador incendio durante la madrugada de este viernes 10 de julio consumió cerca de 30 viviendas en el barrio Pablo Sexto, en Quibdó, Chocó, dejando al menos una persona fallecida y varias desaparecidas, entre ellas un menor de edad.

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El siniestro se registró aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, cuando una vela encendida en una de las casas aparentemente cayó e inició la conflagración.

Debido a que las construcciones de la zona son principalmente de madera, el fuego se propagó rápidamente entre las viviendas vecinas, generando una grave emergencia.

Una adulta mayor murió en el grave incendio en Quibdó

La información preliminar que se maneja señala el fallecimiento de una adulta mayor en el lugar de los hechos.

Asimismo, se habla sobre la posible muerte de un menor de edad y otra mujer que se encuentran desaparecidos.

Los Bomberos de Quibdó lograron controlar las llamas entre las 3:30 y 4:00 de la mañana, tras casi dos horas de intenso trabajo. Para las labores de extinción, el cuerpo de bomberos solicitó apoyo a la Aeronáutica Civil, logrando finalmente controlar completamente el incendio en horas de la mañana.

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Al menos 30 viviendas calcinadas en Quibdó

Las 29 o 30 viviendas afectadas quedaron completamente destruidas, dejando a decenas de familias sin techo. La comunidad del barrio Pablo Sexto, una de las zonas populares de Quibdó, enfrenta ahora la difícil tarea de reubicación y recuperación tras esta catástrofe.

Las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras se espera el informe oficial sobre el número exacto de víctimas mortales y la magnitud total de los daños materiales.

Las autoridades están organizando un centro de acopio para brindar atención inmediata a las víctimas que perdieron sus hogares en la tragedia.