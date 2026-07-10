La Copa América ya tendría sede: cuándo vuelve a jugarse y dónde sería

La Copa América 2028 comienza a tomar forma y Estados Unidos aparece como el principal candidato para albergar el torneo. Aunque la Conmebol aún no lo ha confirmado oficialmente, las negociaciones habrían avanzado y la sede estaría cerca de definirse.

Mientras el fútbol sudamericano concentra su atención en la recta final del Mundial de 2026, la Conmebol ya trabaja en la organización de su próximo gran torneo. La Copa América 2028 todavía no tiene sede oficial, pero todo apunta a que volvería a disputarse en territorio estadounidense.

Según diferentes medios internacionales deportivos, Estados Unidos tomó ventaja sobre otras candidaturas gracias a su infraestructura deportiva, capacidad organizativa y el éxito que representó la edición de 2024, en la que Argentina se consagró campeona.

La posibilidad también cuenta con el respaldo de la Concacaf, que volvería a participar en el certamen con varias de sus selecciones invitadas, repitiendo un formato que dejó buenos resultados deportivos y económicos.

¿Por qué Estados Unidos sería la sede de la Copa América 2028?

Aunque por rotación el turno correspondería a Ecuador, diferentes factores han debilitado esa opción. La falta de una propuesta sólida, sumada a dificultades internas para estructurar la candidatura, hicieron que perdiera fuerza frente a otros aspirantes.

Argentina también apareció como alternativa, especialmente después de que no pudiera organizar junto a Colombia la Copa América de 2021. Sin embargo, la situación económica del país y otros aspectos logísticos redujeron sus posibilidades.

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En contraste, Estados Unidos ofrece una amplia red de estadios de primer nivel, una infraestructura probada para eventos internacionales y una numerosa comunidad latinoamericana que garantiza una alta asistencia a los partidos.

Además, la experiencia organizativa de la Copa América 2016 y la edición de 2024 dejó una evaluación positiva por parte de la Conmebol, lo que habría impulsado nuevamente su candidatura.

¿Cómo se jugaría la Copa América 2028?

De concretarse la sede, el torneo mantendría un formato similar al de 2024. Participarían las 10 selecciones de la Conmebol, acompañadas por seis equipos invitados de la Concacaf, que clasificarían a través de la Liga de Naciones o por criterios deportivos definidos por la confederación.

Otro aspecto que influiría en la organización es que en 2028 también se celebrarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por lo que la mayoría de los partidos de la Copa América se disputarían en ciudades de la costa este de Estados Unidos para evitar cruces logísticos con la cita olímpica.

Por ahora, la Conmebol no ha realizado un anuncio oficial sobre la sede. Sin embargo, el avance de las conversaciones y los antecedentes recientes convierten a Estados Unidos en el favorito para volver a recibir el torneo más importante de selecciones en Sudamérica.