¿Terremotos en Venezuela retrasarán la transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro?

Los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, que dejó más de 3.800 muertos, no alterarían la estrategia de Donald Trump para la recuperación del país.

La administración estadounidense mantiene firme su plan de tres fases que prioriza la recuperación económica sobre la democratización inmediata.

Estabilización, recuperación, transición política es la fórmula que Estados Unidos repite sistemáticamente, según confirmó esta semana el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, quien indicó que Washington está completamente concentrado en la respuesta a los terremotos y en impulsar este plan que sigue intacto.

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Las aspiraciones de María Corina Machado en medio de la tragedia

El 26 de junio, Washington suspendió durante cuatro meses las sanciones económicas contra Venezuela para facilitar las operaciones de socorro, mientras que Delcy Rodríguez aprovechó la crisis humanitaria para solicitar nuevamente el desbloqueo de sus activos congelados.

La líder opositora, María Corina Machado, desde su exilio aseguró que "después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita.

Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido.

Juan Manuel Trak, profesor de la Universidad de Salamanca explicó que existe una lectura errónea de Machado sobre su papel, ya que su insistencia de volver va en contracorriente de los deseos e intereses de los Estados Unidos, lo que la ha marginado más en el proceso de transición.

Delcy Rodríguez rechazó cualquier intento de desestabilización: "No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social.

El panorama actual en Venezuela

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero mediante una operación militar, la presidenta interina Delcy Rodríguez gobierna Venezuela bajo directrices de Washington.

"A Trump realmente no le importa la democracia", indicó David Smile, profesor de la Universidad Tulane. Lo que le importa es la producción económica y tener este aliado próspero que produce petróleo para Estados Unidos y adonde pueda devolver a los inmigrantes venezolanos, dijo.

Juan Manuel Trak considera que los terremotos causan una profundización del tutelaje estadounidense sobre el gobierno de Rodríguez, lo que debilita la posibilidad de un retorno de manera rápida a la democracia.