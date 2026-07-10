Google sorprende con un homenaje animado a Erling Haaland: así puede verlo

Google sorprendió a millones de aficionados del fútbol con un homenaje interactivo para Erling Haaland. El delantero de Noruega invitó a escribir su nombre en el buscador y desató la curiosidad de los usuarios, quienes encontraron una animación exclusiva inspirada en la cultura vikinga y en la celebración que hizo famosa durante el Mundial 2026.

¿Qué aparece al buscar a Erling Haaland en Google?

Todo comenzó con un corto mensaje publicado por el propio Haaland en su cuenta de X: "Una cosa para hacer hoy... busquen mi nombre en Google". Bastaron esas palabras para que miles de personas acudieran al buscador y descubrieran una sorpresa preparada especialmente para el atacante.

Al escribir "Erling Haaland" o simplemente "Haaland" en Google, la pantalla cambia de forma automática. En la parte inferior aparece un grupo de pequeños guerreros vikingos navegando en un tradicional barco nórdico mientras reman al ritmo de un tambor de guerra.

La experiencia también incluye efectos de sonido con el característico grito de "¡Ro!" ("¡Rema!"), sincronizado con el movimiento de los remeros, convirtiendo la búsqueda en una experiencia interactiva para los aficionados.

Lo que más ha llamado la atención es que Google reservó este homenaje únicamente para el goleador noruego, sin replicarlo para otras figuras del fútbol internacional.

¿Por qué Google eligió a Haaland para este homenaje?

La animación está inspirada en el llamado "Viking Row" (remo vikingo), una celebración que se convirtió en uno de los símbolos de Noruega durante el Mundial 2026.

El festejo nació entre los aficionados del equipo europeo y rápidamente fue adoptado por los jugadores. Después de los goles y las victorias, futbolistas e hinchas se sientan hombro con hombro para simular que reman al compás de un tambor, cuyo ritmo aumenta poco a poco hasta desatar la euforia en las tribunas.

La celebración ha ganado tanta popularidad que terminó trascendiendo las canchas y llegó hasta una de las plataformas digitales más utilizadas del planeta.

El homenaje también coincide con el gran momento que atraviesa Haaland, quien ha sido uno de los delanteros más destacados del Mundial 2026 y uno de los futbolistas más buscados en internet durante el torneo.

Con este tipo de "easter eggs", Google suele reconocer fenómenos culturales o deportivos que generan conversación global. En esta ocasión, el protagonista fue el delantero noruego, cuya celebración vikinga ya quedó inmortalizada no solo en los estadios, sino también en el buscador más utilizado del mundo