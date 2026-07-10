Ministro de Defensa Pedro Sánchez llega a Corabastos para reforzar campaña contra la extorsión

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, llegó este viernes desde tempranas horas a la central de abastos de Corabastos acompañado por unidades del GAULA de la Policía. La visita buscó enviar un mensaje directo a los comerciantes frente a la amenaza de la extorsión, un delito que preocupa a quienes trabajan en la principal despensa de alimentos del país.

Campaña de denuncia y presencia policial permanente

Durante el recorrido, el ministro y los uniformados entregaron volantes con información sobre las líneas de atención del GAULA —165 de la Policía y 147 del Ejército— e invitaron a los comerciantes a denunciar cualquier intento de intimidación.

Además, se habilitaron códigos QR en redes sociales como Instagram para facilitar el acceso a información y canales de denuncia. Sánchez destacó que en Corabastos operan de manera permanente 60 policías gracias a un convenio con la central, lo que ha generado confianza entre los vendedores.

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Extorsión digital y cifras nacionales

El ministro reconoció que, aunque en Corabastos se han registrado pocos casos recientes —uno este año y dos en 2025—, la campaña busca extenderse a nivel nacional. Según cifras oficiales, entre 2024 y 2025 las denuncias por extorsión aumentaron, en parte por la motivación a reportar los hechos.

“El 81% de esas denuncias no se han pagado, lo que representa cerca de 800.000 millones de pesos que se evitaron entregar a los extorsionadores”, explicó Sánchez, quien advirtió sobre el crecimiento de la extorsión digital.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes y ciudadanos a comunicarse con el GAULA de la Policía a la línea 165 para reportar cualquier caso de extorsión.