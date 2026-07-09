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¿Habrá cambios de peajes con el gobierno de De la Espriella? Ministra designada habló

Elsa Noguera, ministra de Transporte designada, reveló qué planes tendrá el gobierno entrante con los peajes.

Foto: ANI / Ministerio de Vivienda.
Foto: ANI / Ministerio de Vivienda.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
10:13 p. m.
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El presidente electo Abelardo de la Espriella ha dado a conocer quiénes serán algunos de los ministros que lo acompañarán en el gobierno a partir del 7 de agosto.

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Para la cartera de Transporte, designó a Elsa Noguera. A lo largo de su carrera, ha tenido experiencia en el sector público desde hace más de dos décadas.

¿Quién es Elsa Noguera?

Su nombre se dio a conocer cuando ganó en 2011 la Alcaldía de Barranquilla, Atlántico. Años después, estuvo en el gobierno nacional para el cargo de ministra de Vivienda bajo el segundo periodo de Juan Manuel Santos.

El último gran cargo que tuvo fue entre 2020 y 2024, periodo en el que fue gobernadora del Atlántico. Cabe recordar que, en las elecciones de 2010, fue la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras.

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Tras la designación de De la Espriella, ha dado a conocer detalles acerca de qué le apuntará en el ministerio. En diálogo con Red + Noticias, contó cuáles serán algunos de los proyectos y el futuro de los peajes.

El primer gran anuncio fue el siguiente: “Desde el 7 de agosto instalaremos una gerencia especial de proyectos para hacerle seguimiento semanal a todas las obras que hoy se encuentran en ejecución, así como proyectos en estructuración”. La idea, entonces, será encontrar cuáles son los obstáculos para culminar las obras.

Con respecto a los transportadores, sostuvo que no se permitirán bloqueos ni paros, pero los canales de comunicación siempre estarán abiertos. También dijo que habrá inversión y fortalecimiento en la economía.

¿Qué pasará con las tarifas diferenciales?

Una de las últimas decisiones del Ministerio de Transporte saliente fueron las tarifas diferenciales para los peajes, como por ejemplo en la Autopista del Café.

Frente a esto, Noguera no se guardó nada: “Desde ya anunciamos que no se tomarán decisiones populistas que se disfracen de sociales. Bajar un peaje de $ 12.000 a $ 800 es claramente dejar desfinanciada la infraestructura de mantenimiento”.

En ese orden de ideas, indicó que bajar la tarifa en los peajes se dará tras un análisis técnico-jurídico que permita evitar afectaciones en el desarrollo de las vías y demandas.

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