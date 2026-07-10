Colados en Transmilenio: las pérdidas ya llegan a $295.000 millones al año

Los colados en Transmilenio continúan siendo uno de los principales problemas para el sistema de transporte de Bogotá. A pesar de la implementación de nuevas medidas para impedir el ingreso sin pagar, siguen registrándose casos en los los usuarios se las ingenian para evadir el pasaje.

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Incluso, ya se evidencian situaciones en las que algunas personas pagan para que otros les permitan ingresar de manera irregular, lo que genera todavía más indignación.

¿Cómo siguen burlando las medidas anticolados en Transmilenio?

Uno de los puntos donde persiste esta problemática es la estación San Façon, que cuenta con mayores controles físicos contra los colados. Allí fueron instalados torniquetes de piso a techo, una estrategia que hace parte del plan implementado por el Distrito en 21 puntos de Transmilenio para reducir la evasión del pago.

Sin embargo, las maniobras para ingresar sin cancelar el pasaje continúan. Entre las modalidades detectadas está el uso de la puerta destinada para personas con discapacidad, donde una sola tarjeta permite el ingreso consecutivo de cuatro, cinco o incluso seis personas. También se presentan casos en los que los evasores burlan las rejas laterales o atraviesan las barreras de seguridad, exponiendo incluso su integridad.

¿Cuánto dinero pierden los colados en Transmilenio?

Las cifras evidencian la magnitud del problema. Según datos del Concejo de Bogotá, durante 2025 se registraron 83 millones de colados, lo que representó pérdidas cercanas a 295.000 millones de pesos para el sistema. Además, el promedio diario alcanzó 227.000 personas ingresando sin pagar, una cifra que continúa vigente durante 2026.

Estos recursos podrían destinarse a mejorar la infraestructura, realizar inversiones en estaciones o fortalecer la operación del sistema. No obstante, la evasión del pasaje mantiene un impacto económico significativo sobre el funcionamiento de Transmilenio.

Aunque las autoridades destacan que la presencia de agentes en las estaciones, los guardas de seguridad y los nuevos dispositivos de control han permitido reforzar la vigilancia, reconocen que el fenómeno de los colados sigue representando un desafío. Las estrategias para impedir el ingreso irregular permanecen activas, mientras continúan los intentos por burlar los mecanismos instalados en las estaciones.