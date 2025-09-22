Triste reacción del hermano de Regio Clown, uno de los artistas hallados muertos en México

Desde el pasado 16 de septiembre, se reportó la desaparición de dos artistas colombianos en territorio mexicano, Byron Sánchez, conocido como B-King y Jorge Luis Herrera, de nombre artístico Regio Clown.

Lastimosamente, las autoridades de México reportaron que los dos fueron hallados sin vida y con signos de violencia. La noticia ha generado conmoción a nivel internacional y el fuerte rechazo del presidente Gustavo Petro ante lo sucedido.

El mensaje tras la muerte de Regio Clown

Cristian Herrera, hermano de Regio Clown y quien había compartido una carta dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para gestionar la búsqueda de ambos artistas, se pronunció luego de que se confirmara la noticia sobre el hallazgo de su familiar sin vida.

En un video compartido por Telepacífico Noticias, el joven lamentó lo sucedido. "Nos envían el reporte de que ya han encontrado el cuerpo de Byron el cantante y de Jorge Luis Herrera. Estamos haciendo la gestión para que verifiquen el cuerpo de mi hermano, ya que yo me encuentro en Colombia".

Y añadió. "Estoy esperando comunicarme con la familia de Byron para ver si es verídica la información y esperar la llamada para esperar viajar para repatriar a mi hermano".

Siempre lo voy a recordar alegre, la energía que él siempre trasmitía a las personas con su felicidad, su sonrisa. Fuimos criados desde pequeño y ese es el recuerdo que me voy a llevar de mi hermano.

¿Quién era Regio Clown?

Jorge Luis Herrera Ramos, de 35 años, era conocido como Regio Clown en el mundo de la música. Era un DJ y productor oriundo del Valle del Cauca y desde hace varios meses se encontraba viviendo en México, donde también se desempeñaba como empresario y coach de nuevos talentos.

Él mismo se describía como un artista que no solamente hacía música, sino que creaba "experiencias sensoriales únicas" y mezclando lo que él llamaba "energía cruda".