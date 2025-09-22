CANAL RCN
Colombia

Triste reacción del hermano de Regio Clown, uno de los artistas hallados muertos en México

Cristian Herrera, hermano de Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, se pronunció tras confirmarse la noticia sobre el hallazgo de su cuerpo.

Regio Clown artista DJ México
FOTO: Regio Clown - Instagram

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
05:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el pasado 16 de septiembre, se reportó la desaparición de dos artistas colombianos en territorio mexicano, Byron Sánchez, conocido como B-King y Jorge Luis Herrera, de nombre artístico Regio Clown.

¿Quiénes eran los DJ's colombianos encontrados muertos en México tras su desaparición en Polanco?
RELACIONADO

¿Quiénes eran los DJ's colombianos encontrados muertos en México tras su desaparición en Polanco?

Lastimosamente, las autoridades de México reportaron que los dos fueron hallados sin vida y con signos de violencia. La noticia ha generado conmoción a nivel internacional y el fuerte rechazo del presidente Gustavo Petro ante lo sucedido.

El mensaje tras la muerte de Regio Clown

Cristian Herrera, hermano de Regio Clown y quien había compartido una carta dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para gestionar la búsqueda de ambos artistas, se pronunció luego de que se confirmara la noticia sobre el hallazgo de su familiar sin vida.

En un video compartido por Telepacífico Noticias, el joven lamentó lo sucedido. "Nos envían el reporte de que ya han encontrado el cuerpo de Byron el cantante y de Jorge Luis Herrera. Estamos haciendo la gestión para que verifiquen el cuerpo de mi hermano, ya que yo me encuentro en Colombia".

Y añadió. "Estoy esperando comunicarme con la familia de Byron para ver si es verídica la información y esperar la llamada para esperar viajar para repatriar a mi hermano".

Siempre lo voy a recordar alegre, la energía que él siempre trasmitía a las personas con su felicidad, su sonrisa. Fuimos criados desde pequeño y ese es el recuerdo que me voy a llevar de mi hermano.

¿Quién era Regio Clown?

Jorge Luis Herrera Ramos, de 35 años, era conocido como Regio Clown en el mundo de la música. Era un DJ y productor oriundo del Valle del Cauca y desde hace varios meses se encontraba viviendo en México, donde también se desempeñaba como empresario y coach de nuevos talentos.

Hallan sin vida a los artistas B-King y Regio Clown en México: esto se sabe
RELACIONADO

Hallan sin vida a los artistas B-King y Regio Clown en México: esto se sabe

Él mismo se describía como un artista que no solamente hacía música, sino que creaba "experiencias sensoriales únicas" y mezclando lo que él llamaba "energía cruda".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Quiénes eran los DJ's colombianos encontrados muertos en México tras su desaparición en Polanco?

Vía al Llano

VIDEO | Ni un solo obrero ni una máquina tras 16 días del derrumbe en la vía al Llano: así está la situación

Reforma pensional

Futuro de la reforma pensional en manos de la Corte Constitucional: podría haber vicios de trámite

Otras Noticias

Balón de Oro

Esta fue la millonada que se llevó Ousmane Dembelé tras ganar el Balón de Oro 2025

El francés consiguió su primer gran trofeo este lunes.

Visa

Precio de visa en Colombia tendrá importante aumento: dan a conocer fecha oficial y valor de esta

Conozca la fecha en la que regirá la nueva tarifa y las personas que se verán afectadas por la medida.

México

Víctima de bullying en el trabajo: hombre murió porque sus compañeros pusieron desengrasante en su termo

Artistas

Sospechas sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos