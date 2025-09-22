Hallan sin vida a los artistas B-King y Regio Clown en México: esto se sabe

Este lunes 22 de septiembre se dio a conocer la trágica noticia de la muerte de Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown). Los artistas colombianos habían sido reportados como desaparecidos hace algunos días.

Lo último que se supo de ambos fue que estuvieron en Ciudad de México. Además, habían estado en un concierto previamente. El martes 16 de septiembre, fueron a un gimnasio en Polanco – Miguel Hidalgo. Sin embargo, no volvieron.

B-King y Regio Clown desaparecieron el 16 de septiembre

A través de redes sociales, los fanáticos le solicitaron a las autoridades investigar sobre su paradero. Incluso, el presidente Gustavo Petro se pronunció y le pidió a su homóloga Claudia Sheinbaum, ayudar a encontrarlos lo más pronto posible.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en el corazón”, indicó Petro.

Si bien el mandatario señaló que los cantantes habían desaparecido en Sonara, las autoridades descartaron esta información.

Fue la propia Fiscalía de Sonora la que precisó que no se tenía registros sobre su presencia y desaparición. La última vez que los vieron fue en Ciudad de México.

Cantantes fueron secuestrados el día de la desaparición

Desde el día de la desaparición, la Fiscalía de México puso en marcha la búsqueda, la cual contó con la recopilación de testimonios y material de video. Sin embargo, se confirmó que los cuerpos encontrados coincidían con las características de los colombianos.

Este lunes 22 de septiembre, la familia de B-King fue a San Pedro Barrientos y reconoció el cuerpo, el cual fue hallado un día después de la desaparición. Sin embargo, hasta el respectivo reconocimiento no se podía confirmar.

A través de X, el presidente Petro se pronunció: “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos”.

Medios de comunicación mexicanos apuntan que los carteles estarían detrás de este suceso. Al parecer, los cadáveres estaban desmembrados y tenían un mensaje de la Familia Michoacana.