¿Quiénes eran los DJ's colombianos encontrados muertos en México tras su desaparición en Polanco?

La desaparición de dos ciudadanos colombianos en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México terminó en tragedia.

Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, ambos vinculados al mundo artístico y empresarial, fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre y posteriormente localizados sin vida en el Estado de México.

El caso es investigado por la Fiscalía capitalina y la del Estado de México, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital.

¿Quiénes eran los DJ's colombianos encontrados muertos en México?

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, era originario de Santander, Colombia, y en la escena musical era conocido como B-King.

Desde 2016 se abrió camino en la música urbana, presentándose en distintos clubes nocturnos y escenarios de Medellín, ciudad donde residía. Su nombre también resonó por la colaboración y relación con la DJ Marcela Reyes en el tema Destino.

Ese 16 de septiembre, Bayron salió rumbo al gimnasio y desde entonces se perdió todo rastro. Tenía 1,73 metros de estatura, tatuajes visibles y una greca en la ceja izquierda. El día de su desaparición vestía camiseta negra, pantalón blanco y tenis blancos.

Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años, era oriundo del Valle del Cauca. En el ámbito artístico se le conocía como Regio Clown.

Aunque colombiano, llevaba varios meses viviendo en México, país en el que compartía parte de su vida en redes sociales. Allí se presentaba como empresario, y coach, impulsando un proyecto enfocado en asesoría de imagen.

Medía 1,80 metros, tenía tatuajes, perforaciones en las orejas y el día de su desaparición vestía totalmente de negro con tenis.

Cronología de la desaparición de B-King y Regio Clown

Tras la denuncia de desaparición, la Fiscalía de Ciudad de México inició un proceso de búsqueda que incluyó recolección de testimonios y análisis de videos de cámaras de seguridad.

Con base en estas indagaciones, se determinó que los dos hombres podrían haber estado en el Estado de México, lo que permitió coordinar esfuerzos con la Fiscalía General de Justicia de esa región.

El 17 de septiembre fueron hallados dos cuerpos en el municipio de Cocotitlán, que más tarde coincidieron con las características de los colombianos desaparecidos.

Tras esto, este lunes 22, familiares de Bayron Sánchez confirmaron su identidad en diligencias adelantadas en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

Actualmente, la Fiscalía del Estado de México mantiene abierta una investigación por homicidio, mientras que la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas aseguraron que continuarán la coordinación interinstitucional para esclarecer el caso y garantizar justicia a las víctimas y a sus familias.