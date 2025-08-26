En Antioquia buscan identificar los restos de 40 personas que fueron sepultadas como NN

La Comisión de la Unidad de Búsqueda llegó a los cementerios de Nuestra Señora de Las Misericordias, en el municipio de Caucasia, y el Cementerio Municipal de Santa Fe de Antioquia para poner fin al drama de 40 familias, que jamás volvieron a saber sobre uno de sus seres queridos, luego de que perdiera la vida en medio del conflicto armado y fuera sepultado como NN.

Así lo dio a conocer la coordinadora de la Unidad de Búsqueda de Antioquia, Gloria Araque, en un pronunciamiento reciente sobre el trabajo que realizan en los camposantos del departamento:

RELACIONADO Ley Sara Sofía busca implementar sistema de alertas para encontrar a menores desaparecidos

“Estos cuerpos fueron inhumados allí, en el marco y contexto del conflicto armado (…) ha sido muy importante en todo el proceso e investigación humanitaria, la contribución de la Corporación Reencuentros y los firmantes del acuerdo (de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP) que aportaron información para orientar las identidades de los cuerpos que fueron recuperados en estos cementerios”.

¿Qué sigue para identificar los restos?

De acuerdo con los profesionales de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), los restos de 26 cuerpos hallados en Caucasia y los 14, de Santa Fe de Antioquia serán sometidos a pruebas de ADN y cruces de información con la base de datos genéticos de la organización para poner fin a la incertidumbre de sus familias.

Los restos fueron recuperados con minuciosos trabajos forenses y antropológicos que, hoy, podrían ayudarlos a encontrar a 40 personas de una extensa lista de 25.000 desaparecidos, que va sumando nombres desde la década de los 70, en el departamento.

De acuerdo con la octava actualización del Universo de personas dadas por desaparecidas diseñado por la UBPD, en Colombia, se registran 132.877 casos de nacionales, de los que no volvió a saberse nada, pero habrían fallecido en medio del conflicto armado, desde mediados del siglo XXI.