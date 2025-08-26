Ley Sara Sofía busca implementar sistema de alertas para encontrar a menores desaparecidos

Hay alerta por la desaparición de niños y niñas en el país. De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, entre enero de 2024 y el mismo mes de 2025 se reportaron 3.201 casos.

Caquetá, Guaviare, Valle del Cauca y Norte de Santander fueron los departamentos con mayor número de registros, precisamente zonas en las que la violencia y el reclutamiento por parte de grupos armados es alarmante.

Adicional a estas cifras, Medicina Legal ha registrado durante los últimos 20 años 41.714 casos de desaparición de menores, es decir, que en promedio cada año desaparecen más de 2.000 niños.

¿En qué consiste la ley Sara Sofía?

El Congreso de la República aprobó la ley Sara Sofía, la cual pretende reglamentar y crear una herramienta eficaz para la búsqueda de menores que sean reportados como desaparecidos.

Dicha iniciativa fue impulsada por el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal.

Lo que se busca es que una alerta inmediata llegue a todos los celulares del país cada vez que se registre un menor extraviado. Esto, con el fin de ampliar la cooperación para la búsqueda y, así mismo, las posibilidades de encontrar al niño o niña en el menor tiempo posible.

Actualmente, al ser una ley estatutaria, el proyecto se encuentra en control previo de la Corte Constitucional, que deberá darle el visto bueno antes de pasar a la sanción presidencial.

¿Cómo funcionaría la alerta?

La plataforma que se implementaría con la ley busca que cuando un menor sea reportado como desaparecido se envíe un mensaje de texto con la alerta a todos los teléfonos móviles del país.

Dicha alarma se podría activar por parte del Bienestar Familiar o de la Policía, como intermediaria de la familia del menor desaparecido.

Lo esencial sería contar con la foto e información clave sobre el aspecto y ubicación del menor la última vez que fue visto. Cabe anotar que las primeras tres horas después de la desaparición son vitales en estos casos.

Esta iniciativa ya ha sido implementada en varios países, la han denominado ‘Amber’ y ha permitido ubicar a más de 200 niños.