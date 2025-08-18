CANAL RCN
Colombia Video

Desapariciones de menores en Bogotá: más de 300 casos en lo que va del año

Los menores de edad son una de las poblaciones más afectadas por el fenómeno de las desapariciones.

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
04:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los más recientes casos de menores de edad desaparecidos en la capital han conmocionado a miles de ciudadanos. La desaparición de Valeria Afanador no ha sido la única que las autoridades se encuentran investigando, pues el caso de Ayelen Sofía Páez también ha generado gran preocupación entre sus familiares y conocidos.

VIDEO | Ciudadano fue sorprendido arrojando basura en la calle y ahora enfrenta sanciones millonarias
RELACIONADO

VIDEO | Ciudadano fue sorprendido arrojando basura en la calle y ahora enfrenta sanciones millonarias

Desapariciones de menores en Bogotá

En Bogotá cientos de familias sufren la angustia de tener a un familiar desaparecido. Según las cifras entregadas a Noticias RCN, Bogotá concentra el 42% de las personas desaparecidas en todo el país por lo que, en lo que va del año hasta el mes de julio, se han registrado 882 casos.

Así mismo, 309 de las personas desaparecidas son menores de edad mientras que el 70% de estas son niñas. La situación ha alertado a la ciudadanía, pues a este llamado se sumó el concejal David Saavedra, quien manifestó que es importante activar redes de búsqueda tan pronto un familiar desaparece.

“Pedirle a las autoridades que nos ayuden en la búsqueda de estas personas. A los familiares, que no crean en ese mito de que son 72 horas para buscar a un familiar desaparecido… en el primer momento hay que activar una red de vecinos o de apoyo”, recalcó el concejal.

Históricamente, los adolescentes entre 12 y 17 años se han convertido en el grupo más afectado por las desapariciones, de modo que, dicha situación ha alertado a los padres de familia. Entre las localidades con mayor número de reportes de personas desaparecidas en la capital se encuentran Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.

Cayó extranjero que habría perpetrado masacre de cinco personas en puente de Rumichaca
RELACIONADO

Cayó extranjero que habría perpetrado masacre de cinco personas en puente de Rumichaca

Ayelen Sofía Paez se encuentra desaparecida

La menor de 16 años desapareció hace aproximadamente 10 días en el sector de Chapinero, sobre la calle 67 con carrera séptima. Según las declaraciones de su madre, quien se encuentra en su búsqueda, la menor salió de casa sin regresar ni dejar rastro desde el pasado 9 de agosto.

De esta manera, las autoridades instan a los ciudadanos que puedan tener información sobre el paradero de la menor a comunicarse al número 3057684645.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto: falleció un amigo del comediante Camilo Sánchez y lo despidió con un desgarrador mensaje

Bogotá

VIDEO | Ciudadano fue sorprendido arrojando basura en la calle y ahora enfrenta sanciones millonarias

Ecuador

Cayó extranjero que habría perpetrado masacre de cinco personas en puente de Rumichaca

Otras Noticias

Donald Trump

Trump plantea compromisos de seguridad para Ucrania en reuniones con Zelenski y líderes europeos

El presidente de Estados Unidos se mostró optimista sobre las posibilidades de poner fin a la invasión rusa.

Millonarios

David González ya tendría ultimátum en Millonarios: se revelaron novedades de último momento

A pesar de que David González manifestó que no tiene pensado renunciar, en Millonarios ya se estarían barajando otros nombres.

Automovilismo

¿Qué prefieren los colombianos al comprar un carro nuevo? Así están las cifras

Artistas

Todos quedaron sorprendidos: Andrés Altafulla, en pleno concierto, dejó bien claro si terminó con Karina García

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura