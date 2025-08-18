Desapariciones de menores en Bogotá: más de 300 casos en lo que va del año

Los más recientes casos de menores de edad desaparecidos en la capital han conmocionado a miles de ciudadanos. La desaparición de Valeria Afanador no ha sido la única que las autoridades se encuentran investigando, pues el caso de Ayelen Sofía Páez también ha generado gran preocupación entre sus familiares y conocidos.

Desapariciones de menores en Bogotá

En Bogotá cientos de familias sufren la angustia de tener a un familiar desaparecido. Según las cifras entregadas a Noticias RCN, Bogotá concentra el 42% de las personas desaparecidas en todo el país por lo que, en lo que va del año hasta el mes de julio, se han registrado 882 casos.

Así mismo, 309 de las personas desaparecidas son menores de edad mientras que el 70% de estas son niñas. La situación ha alertado a la ciudadanía, pues a este llamado se sumó el concejal David Saavedra, quien manifestó que es importante activar redes de búsqueda tan pronto un familiar desaparece.

“Pedirle a las autoridades que nos ayuden en la búsqueda de estas personas. A los familiares, que no crean en ese mito de que son 72 horas para buscar a un familiar desaparecido… en el primer momento hay que activar una red de vecinos o de apoyo”, recalcó el concejal.

Históricamente, los adolescentes entre 12 y 17 años se han convertido en el grupo más afectado por las desapariciones, de modo que, dicha situación ha alertado a los padres de familia. Entre las localidades con mayor número de reportes de personas desaparecidas en la capital se encuentran Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.

RELACIONADO Cayó extranjero que habría perpetrado masacre de cinco personas en puente de Rumichaca

Ayelen Sofía Paez se encuentra desaparecida

La menor de 16 años desapareció hace aproximadamente 10 días en el sector de Chapinero, sobre la calle 67 con carrera séptima. Según las declaraciones de su madre, quien se encuentra en su búsqueda, la menor salió de casa sin regresar ni dejar rastro desde el pasado 9 de agosto.

De esta manera, las autoridades instan a los ciudadanos que puedan tener información sobre el paradero de la menor a comunicarse al número 3057684645.