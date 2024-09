Este es el último reporte del estado de los militares tras el brutal atentado del ELN en Arauca

En un nuevo episodio del conflicto armado, el Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó un violento ataque contra una base militar en Puerto Jordán, Arauca, que ha dejado tres militares muertos y una decena de heridos de gravedad.

Este atentado ha generado indignación en el país y ha llevado al gobierno a tomar la drástica decisión de suspender los diálogos de paz con el grupo insurgente, un proceso que había sido una de las principales apuestas de la administración actual para poner fin a décadas de conflicto.

El ataque del ELN, perpetrado en la madrugada del pasado martes 17 de septiembre en la zona rural de Puerto Jordán, ha sacudido a Colombia. Lo que en principio parecía ser una acción más dentro del conflicto armado en Arauca, se transformó rápidamente en una tragedia nacional.

Dos militares, el soldado profesional Julián Patiño Arango y el soldado Bayron Andrés Correa Vargas, perdieron la vida en el lugar de los hechos, mientras que varios de sus compañeros quedaron gravemente heridos, entre ellos el sargento viceprimero Fabio Andrés Zúñiga Burbano.

Zúñiga, quien sufrió un severo trauma craneoencefálico durante el ataque, fue trasladado de emergencia a una unidad de cuidados intensivos en Arauca, donde luchó por su vida durante dos días.

Sin embargo, su estado crítico y la gravedad de las heridas recibidas impidieron su recuperación. En la tarde de ayer, 19 de septiembre, tras horas de incertidumbre y esperanza, las autoridades confirmaron su fallecimiento, lo que elevó a tres el número de militares muertos como consecuencia directa del atentado.

La noticia del deceso del sargento Zúñiga, oriundo del departamento del Cauca y con 17 años de servicio en el Ejército, ha dejado a su familia destrozada.

Casado y con un largo historial de sacrificio por la patria, Zúñiga es recordado por sus compañeros como un hombre comprometido con su labor y siempre dispuesto a dar lo mejor de sí por la seguridad del país.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, las heridas provocadas por el ataque fueron demasiado graves para que pudiera ser trasladado a Bogotá, donde otros militares heridos están recibiendo tratamiento.

El dolor no es exclusivo de una sola familia, pues en Buga, Valle del Cauca, el cuerpo del soldado Julián Patiño Arango fue recibido con honores militares y en medio de un profundo luto por parte de sus seres queridos y compañeros de armas.

Su hermano, Harold Patiño, visiblemente conmovido, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para que se tomen medidas que eviten que más familias sufran a causa de la violencia que sigue azotando a Colombia.

Deberían cortar los problemas de raíz para poder prevenir todos estos desastres, todos esos desastres para que no se sigan presentando en el país, porque son muchas las familias, no son muchas no poquitas las que sufren por la violencia en Colombia.