Una herida abierta: el caso Yuliana Samboní vuelve a la memoria del país

En una nueva entrega de Reportajes Express vuelve sobre uno de los casos más dolorosos y simbólicos de la historia reciente del país: el asesinato de Yuliana Samboní. Un crimen que no solo marcó a Bogotá, sino que dejó al descubierto profundas fallas sociales, desigualdades y la vulnerabilidad de la infancia en Colombia.

La periodista Ana María Gómez abre este especial recordando que esta no es solo una historia del pasado. Diez años después, dice, sigue siendo una herida abierta. Yuliana, una niña de apenas 7 años, se convirtió en el reflejo de múltiples problemáticas: la pobreza, el desplazamiento forzado y la falta de protección efectiva del Estado.

La menor vivía con su familia en el barrio Bosque Calderón Tejada, en los cerros orientales de Bogotá, tras haber sido desplazados desde el Cauca. En medio de condiciones precarias, su vida transcurría entre carencias, hasta el día en que fue raptada mientras jugaba cerca de su casa.

Lo que comenzó como una desaparición terminó en tragedia. Horas después, su cuerpo fue hallado en un exclusivo edificio del norte de la ciudad, un contraste que sacudió la conciencia colectiva del país. La investigación reveló no solo la brutalidad del crimen, sino también indicios de planificación previa por parte del agresor, Rafael Uribe Noguera, quien posteriormente fue capturado y condenado.

¿Alcanzó la justicia en el caso de Juliana Samboní?

Sin embargo, el reportaje plantea una pregunta que aún incomoda: ¿alcanzó la justicia? Aunque hubo una condena, las secuelas siguen presentes. La familia Samboní, según el informe, continúa enfrentando condiciones de precariedad, lo que reabre el debate sobre la reparación real a las víctimas.

El especial también profundiza en el perfil del victimario, descrito por expertos como un depredador que identifica y ataca poblaciones vulnerables, evidenciando patrones que, según advierten, deben ser atendidos con mayor rigor por las autoridades.

Mañana Express no solo reconstruye los hechos, sino que invita a la reflexión. Porque más allá del caso judicial, Juliana representa a miles de niños y niñas expuestos a riesgos similares en contextos de desigualdad.

Esta es la primera parte de un informe que promete ahondar en los vacíos que dejó este crimen y en las lecciones que, una década después, el país aún está en deuda de aprender.