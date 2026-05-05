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Se tomó decisión de última hora para el 'play-off' entre Independiente Santa Fe y América

Esta determinación es para el partido que se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Foto: @santafe_oficial y @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
08:00 a. m.
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Independiente Santa Fe ganó sus últimos tres partidos de la fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 I, quedó en la séptima posición con 29 puntos y se clasificó a los 'play-off' finales.

Además, el sorteo determinó que tendrá que enfrentarse a América de Cali en los cuartos de final. El partido de ida se llevará a cabo en el Pascual Guerrero, mientras que la vuelta se jugará en El Campín.

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Sin embargo, para ese encuentro definitivo hubo que tomar acciones de último momento. ¿Cuáles fueron? Entérese aquí en Noticias RCN.

El partido de vuelta entre Independiente Santa Fe y América, en El Campín, no tendrá hinchas visitantes

Sencia, la empresa a cargo de la renovación del nuevo estadio El Campín, le autorizó el escenario a Silvestre Dangond para que realice un concierto el 15 de mayo de 2026.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la tarima comenzará a organizarse desde el 11 de mayo, la tribuna sur no estará disponible para el partido de vuelta entre Independiente Santa Fe vs. América, y no habrá ingreso de hinchas visitantes.

"No es el escenario ideal y Santa Fe debería poder jugar con el aforo total del estadio, pero, ante las circunstancias, se logró la mejor solución posible: el martes 12 de mayo, a las 8:30 de la noche, y no estará habilitada la tribuna sur. Por eso La Guardia (barra de Santa Fe) estará en norte y no habrá hinchada visitante", confirmó el periodista Sebastián Heredia, de Win Sports, en X.

¿Cuándo será el partido de ida entre América de Cali e Independiente Santa Fe?

Después de que se conocieron los cruces y el fixture, la Dimayor, en la tarde del 4 de mayo, también definió la programación de los primeros partidos.

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Es así como se oficializó que el partido de ida entre América de Cali e Independiente Santa Fe será el sábado 5 de mayo, a las 8:20 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero.

 

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