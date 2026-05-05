Se tomó decisión de última hora para el 'play-off' entre Independiente Santa Fe y América

Independiente Santa Fe ganó sus últimos tres partidos de la fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 I, quedó en la séptima posición con 29 puntos y se clasificó a los 'play-off' finales.

Además, el sorteo determinó que tendrá que enfrentarse a América de Cali en los cuartos de final. El partido de ida se llevará a cabo en el Pascual Guerrero, mientras que la vuelta se jugará en El Campín.

Sin embargo, para ese encuentro definitivo hubo que tomar acciones de último momento. ¿Cuáles fueron? Entérese aquí en Noticias RCN.

El partido de vuelta entre Independiente Santa Fe y América, en El Campín, no tendrá hinchas visitantes

Sencia, la empresa a cargo de la renovación del nuevo estadio El Campín, le autorizó el escenario a Silvestre Dangond para que realice un concierto el 15 de mayo de 2026.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la tarima comenzará a organizarse desde el 11 de mayo, la tribuna sur no estará disponible para el partido de vuelta entre Independiente Santa Fe vs. América, y no habrá ingreso de hinchas visitantes.

"No es el escenario ideal y Santa Fe debería poder jugar con el aforo total del estadio, pero, ante las circunstancias, se logró la mejor solución posible: el martes 12 de mayo, a las 8:30 de la noche, y no estará habilitada la tribuna sur. Por eso La Guardia (barra de Santa Fe) estará en norte y no habrá hinchada visitante", confirmó el periodista Sebastián Heredia, de Win Sports, en X.

¿Cuándo será el partido de ida entre América de Cali e Independiente Santa Fe?

Después de que se conocieron los cruces y el fixture, la Dimayor, en la tarde del 4 de mayo, también definió la programación de los primeros partidos.

Es así como se oficializó que el partido de ida entre América de Cali e Independiente Santa Fe será el sábado 5 de mayo, a las 8:20 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero.