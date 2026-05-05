Reconocido destino en Colombia estaría siendo asediado por criminales: turistas lo están descartando

A primera vista, este parece ser un destino turístico privilegiado: playas del Caribe, aguas claras y montañas que alcanzan cumbres nevadas. Sin embargo, detrás de esa imagen de postal, hay una compleja situación de orden público.

Este territorio, reconocido por la UNESCO como patrimonio en sus saberes ancestrales, es hogar de pueblos originarios como los kogui y los arhuaco, quienes lo consideran el “corazón del mundo”.

En esta misma zona operan las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo de origen paramilitar señalado por su control de rutas ilegales y actividades criminales en la región.

Reconocido destino en Colombia estaría siendo asediado por criminales

Mientras miles de turistas recorren el Parque Nacional Natural Tayrona y otras zonas de la Sierra Nevada, en sectores cercanos se registran denuncias de intimidaciones, extorsiones y presencia de hombres armados que vigilan el territorio.

“Tenemos miedo, zozobra por el porvenir”, afirmó a la agencia AFP el gobernador kogui Atanasio Moscote, quien describe la situación como una amenaza constante sobre su comunidad, ubicada en una de las zonas más altas de la sierra, considerada sagrada por los pueblos indígenas.

Según su testimonio, la presencia de hombres armados altera el equilibrio del territorio.

El entrar con armas genera un desequilibrio en la sierra.

El impacto no solo recae sobre los pueblos originarios, sino también en los funcionarios que recorren constantemente el área para conservar los ecosistemas, pero su presencia es vista como un obstáculo por actores ilegales.

¿Por qué los grupos armados están haciendo presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta?

La Sierra Nevada de Santa Marta, con una extensión aproximada de 2,3 millones de hectáreas según la UNESCO, ha sido históricamente un escenario de disputa entre actores armados debido a su ubicación estratégica y sus rutas naturales.

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En la actualidad, las comunidades indígenas denuncian que la situación es más crítica. El gobernador arhuaco Luis Salcedo advierte que los grupos armados han intensificado su presencia en zonas altas del territorio.

Estos grupos se han subido a la parte más alta. Afectan a una comunidad en la que el 95% son totalmente propios (nativos), que no saben hablar español, que viven de sus cultivos y de su conocimiento.

A esta situación se suma la presencia del Clan del Golfo, que en los últimos meses ha intentado expandir su control mediante enfrentamientos en zonas cercanas a cabildos indígenas, aumentando la tensión en el territorio.

Turistas están descartando la Sierra Nevada de Santa Marta como destino en Colombia

Desde el sector hotelero, la preocupación también es evidente. Ómar García advierte que la violencia afecta directamente la percepción del destino y el flujo de visitantes.

“Afecta el número de visitantes. ¿Quién va a hacer turismo a Ucrania? ¿A Irán?”, cuestiona, al comparar la imagen internacional de la región con zonas de conflicto armado.

Finalmente, la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo uno de los destinos naturales más importantes de Colombia, visitado por cientos de miles de personas cada año. Sin embargo, mientras los turistas disfrutan del paisaje, comunidades indígenas y trabajadores ambientales denuncian vivir bajo presión constante.