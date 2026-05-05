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Andy Rivera emitió nuevos mensajes tras el embarazo de Lina Tejeiro: preocupó por esta situación

El artista de música urbana reapareció en las últimas horas en sus redes sociales.

Foto: @linatejeiro y @andryrivera en Instagram.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
11:16 a. m.
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Hace apenas unos días, Lina Tejeiro, la reconocida actriz colombiana, confirmó que está esperando a un bebé.

"A veces entiendes todo solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. Los hijos cambian todo y ahora lo sé", escribió Lina Tejeiro junto al video en el que anunció su embarazo.

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Tras esa noticia, varios internautas han estado pendientes de las publicaciones de Andy Rivera, que fue uno de sus grandes amores en el pasado.

Sin embargo, aunque el artista urbano ha estado activo en las redes sociales, no ha emitido ningún mensaje relacionado con el embarazo de su expareja.

No obstante, el pasado 4 de mayo sí pronunció unas palabras que generaron preocupación. ¿Por qué?

Andy Rivera comunicó que tiene vitiligo

En un video publicado en sus historias de Instagram, Andy Rivera informó que está padeciendo vitiligo, la enfermedad cutánea que causa la aparición de manchas en la piel.

¿Cómo ven la última? Me dio la de Michael Jackson, dizque vitiligo. Ahora me dicen el 'mocho' porque me falta una mano de pintura, pero bueno, una raya más para el tigre", dijo el cantante.

¿Qué otros mensajes ha dejado Andy Rivera en las redes sociales durante las últimas horas?

Luego de hablar del vitiligo que le detectaron, Andy Rivera publicó un video cantando una de sus canciones.

Asimismo, una hora después, difundió una imagen que contenía el siguiente mensaje motivacional:

Prohibido rendirse. Respira profundo, habla con Dios y continúa.

¿Cuáles son las causas del vitiligo, la enfermedad que padece Andy Rivera?

Los expertos han informado que el vitiligo aparece cuando se destruyen melanocitos, que son las células que producen el color de la piel, el cabello y los ojos.

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No obstante, también han explicado que no se ha detectado un desencadenante exacto para este padecimiento, pero que pueden existir factores de riesgo como el estrés emocional o algunas condiciones genéticas.

 

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