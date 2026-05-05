Se calma la tensión comercial entre Ecuador y Colombia: ¿Qué vendrá para el futuro?

El gobierno de Ecuador decidió reducir del 100 % al 75 % los aranceles impuestos a productos colombianos, luego de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia contactara directamente al presidente Daniel Noboa para solicitar una disminución en medio de la crisis comercial entre ambos países.

“Ha sido una muy importante noticia para los colombianos y más relevante ver que estamos poniendo la técnica por encima simplemente de la ideología”, afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco, durante su participación en el programa La Mesa Ancha de Noticias RCN.

Reducción de aranceles

El directivo gremial destacó que Colombia está perdiendo casi 1.500 millones de dólares por esta confrontación con Ecuador.

La disputa comercial ha afectado especialmente a campesinos, productores y el sector empresarial colombiano que mantiene relaciones comerciales históricas con Ecuador. Según Sánchez, exportamos muchos recursos al país vecino y ambas naciones han mantenido intercambios de energía eléctrica de manera recíproca.

La mediación de Valencia generó debate sobre si correspondía a una senadora realizar gestiones diplomáticas en lugar del gobierno nacional. “Todas aquellas voces que se asumen acabar hoy con una disputa que más que comercial es de carácter ideológico y político son bienvenidas”, respondió Sánchez, agregando que “si fue Paloma y ese es el camino para entender que las relaciones diplomáticas tienen que ser llevadas en un conducto de la cordialidad, pues son bienvenidas”.

La situación en la frontera

Gloria Díaz, también invitada al programa, señaló que la reducción arancelaria se magnifica en el escenario actual electoral, pero insistió en que, más allá de instrumentalizar la política arancelaria, lo que necesitamos son voces muy claras, muy contundentes que entiendan el dolor.

Los expertos coincidieron en que, pese a la reducción del 25 %, Colombia aún enfrenta obstáculos significativos para restablecer las relaciones comerciales normales con Ecuador. Sánchez advirtió: “Todavía estamos muy crudos para poder restablecer las actuales relaciones comerciales que tenemos”.

La plataforma logística del sur de Colombia se ha visto particularmente afectada, con incremento del contrabando y dificultades en materia de seguridad fronteriza. El Valle del Cauca y su producción azucarera figuran entre los sectores más golpeados por la disputa arancelaria.

Ambos analistas coincidieron en solicitar que no se convierta el logro en cortinas de humo políticas. “Lo que necesitamos es solucionar el problema”, enfatizó Sánchez, quien llamó a evitar polarizaciones sobre quién realizó la gestión y concentrarse en los beneficios para los colombianos.