Ecuador reduce su “tasa de seguridad” a las importaciones colombianas del 100% al 75%

La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador dio un primer paso hacia el desescalamiento, tras el anuncio del Gobierno de Daniel Noboa sobre una reducción en la “tasa de seguridad” a las importaciones colombianas, del 100% al 75%, a partir del primero de junio de 2026.

"Esta decisión se lee en un comunicado oficial de la Presidencia de la República ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza".

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Gobierno colombiano se mostró abierto al diálogo y a encontrar soluciones a la crisis diplomática:

Pese a los desencuentros entre el presidente Noboa y su par colombiano, Gustavo Petro, y las denuncias realizadas tras el hallazgo de un artefacto explosivo de origen ecuatoriano en la frontera, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio informó que el país buscará entablar nuevas conversaciones con el país vecino:

"Buscaremos nuevamente hablar con ellos (el gobierno ecuatoriano) para, ojalá, poder restablecer las relaciones, reducir esos aranceles y volver al flujo comercial que teníamos".

La “tasa de seguridad” de un 30% a las importaciones colombianas empezó a aplicarse el 1 de febrero de 2026. A partir del 1 de marzo aumentó a un 50% y el 1 de mayo, a un 100%. La de junio es la primera reducción desde que empezó la guerra arancelaria, por la supuesta falta de cooperación del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales en la frontera común, que se extiende unos 600 km.

Candidata Paloma Valencia habló con el presidente Noboa horas antes a conocerse el anuncio:

Tras el anuncio, la candidata presidencial Paloma Valencia dio a conocer que, horas antes, había hablado con el presidente ecuatoriano sobre la importancia de reducir los aranceles para ambas naciones.

“Le expliqué el enorme dolor que han causado esos aranceles en el sur del país, la afectación sobre Nariño, sobre Cauca, sobre el Valle. Cómo nuestros campesinos, nuestros comerciantes, nuestros transportadores la están pasando muy mal. Me alegra y le agradezco esta decisión”, comentó en sus redes, optimista sobre el futuro de las relaciones con el país vecino.