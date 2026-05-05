Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia está de luto: murió su mamá

Una exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia y de MasterChef se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

Isabella Santiago, la modelo colombo-venezolana que tiene 34 años y se coronó en el Miss International Queen de 2014, informó a través de sus redes sociales que falleció su mamá.

La también actriz, que ha estado presente en producciones como 'Nadie me quita lo bailao' y 'Lala's Spa', recordó una foto junto a su madre y escribió dos sentidos mensajes de último adiós.

Este fue el desgarrador mensaje de Isabella Santiago, exparticipante de La Casa de los Famosos, tras la muerte de su mamá

El 4 de mayo de 2026, en horas de la tarde, Isabella Santiago subió un logo de luto a una historia de Instagram y escribió lo siguiente:

Descansa en paz, mamá. Te amo.

Además, unos minutos después, reposteó una foto que tenía sonriendo junto a su madre y dejó claro que la extrañará día tras día.

"Te voy a extrañar tanto, mamá. No sabes el dolor y vacío que queda en mi corazón", dijo.

Estas han sido las reacciones tras el luto de Isabella Santiago, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia

Tras los conmovedores mensajes de Isabella Santiago, Martha Isabel Bolaños, que también estuvo en La Casa de los Famosos Colombia, le envió ánimos.

"Mamacita, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte, en este momento intenso y doloroso que atraviesas. Que la paz de Dios llene tu vida de esperanza", escribió.

Además, los seguidores de Isabella Santiago también se han solidarizado con su situación.

"Dios fortalezca ese corazón", "estoy contigo", "qué honor fue conocer a tu mamá", "abrazos al cielo", "paz para su alma", "lo lamento", "lo siento muchísimo" y "muchas fuerzas para ti", han sido algunas de las palabras expresadas.