Una persona muerta dejó derrumbe de una mina de oro artesanal en Tolima

Un derrumbe en una mina de oro artesanal, ubicada en zona rural del municipio de Ataco, en Tolima, dejó una persona muerta y 20 más atrapadas.

Los hechos ocurrieron este lunes 8 de septiembre sobre las 3:00 de la tarde en la mina La Granja, en la vereda El Piso Anape, al sur del departamento.

Según el reporte del director de la Defensa Civil, Luis Fernando Vélez, seis personas que se encontraban atrapadas, entre ellas cuatro mujeres y dos hombres, fueron rescatadas y remitidas al Hospital Nuestra Señora de Lourdes, en donde falleció una mujer. Por su parte, tres personas presentan fracturas y otras dos heridas menores.

Consejo municipal tras la emergencia en Tolima

Además de la Defensa Civil, al lugar también acudieron equipos de bomberos, Policía y personas voluntarias de Ataco y Chaparral para ayudar con tareas de rescate de los mineros. Se empleó maquinaria pesada para remover las piedras y la tierra que dejaron sepultados a los mineros en el socavón.

También se confirmó la realización de un Consejo municipal de Gestión del Riesgo para verificar el panorama y las capacidades para apoyar.

“Desde el municipio de Chaparral hemos enviado a nuestros voluntarios para que realicen el apoyo en la búsqueda y rescate. Igualmente de Ataco van voluntarios al sitio”, afirmó Vélez.

Alerta naranja en la red hospitalaria por derrumbe de mina de oro en Tolima

La Secretaría de Salud del Tolima declaró alerta naranja en la red hospitalaria para garantizar la atención inmediata de los hospitales de Chaparral, Purificación, El Espinal y el hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué.

Además, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUET, informó la red de ambulancias, cuidados intensivos y servicios de urgencias del sur del departamento para coordinar el traslado de los pacientes que necesitan atención de segundo nivel en el hospital San Rafael de El Espinal.