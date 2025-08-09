CANAL RCN
Colombia

¿Cuándo reabrirán la vía al Llano tras el fuerte derrumbe? Esta podría ser la fecha

El riesgo de nuevos deslizamientos mantiene la situación de la vía al Llano en incertidumbre.

peajes vía al llano
Foto: Coviandina

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
05:33 p. m.
El derrumbe ocurrido el sábado 6 de septiembre en el kilómetro 18+300 y 18+600 de la vía al Llano mantiene bloqueado este corredor estratégico que conecta a Bogotá con Villavicencio y los Llanos Orientales.

El gigantesco deslizamiento arrastró miles de metros cúbicos de tierra y rocas desde la parte alta de la montaña, lo que ha obligado al cierre total del paso vehicular.

¿Cuándo abren la Vía al Llano?

Según información entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandina, el cierre se prolongará, al menos, hasta el viernes 12 de septiembre, fecha en la que se proyecta podría reabrirse el tránsito, siempre y cuando las labores de remoción avancen sin contratiempos y no se presenten nuevos desprendimientos.

El ingeniero Fernando Castillo, director de operación de la concesionaria, explicó que la magnitud del derrumbe dificulta la reapertura en un corto plazo:

Los trabajos se han visto disminuidos en la medida en que el mismo material vuelve y llega al sitio. Aunque ya se han retirado más de 2.500 metros cúbicos, hay que analizar el comportamiento de la masa para determinar en qué momento se puede detener y permitir los trabajos en la base.

Además, los monitoreos realizados con drones detectaron una roca de gran tamaño que amenaza con caer sobre el tramo ya afectado, situación que mantiene en alerta a los equipos que trabajan en la zona.

De acuerdo con cálculos preliminares, el volumen total de material podría superar los 100.000 metros cúbicos, lo que da cuenta de la complejidad de la emergencia.

Se necesitan más proyectos viales en Cundinamarca y el Meta: alcalde de Villavicencio

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, pidió al Gobierno Nacional priorizar los proyectos viales en Cundinamarca y el Meta para disminuir el impacto de estos cierres:

Son más de 20.000 millones de pesos diarios en pérdidas para sectores como hidrocarburos, turismo, comercio y agroindustria. No podemos seguir dependiendo únicamente de este corredor mientras la Troncal del Oriente y la Transversal de Cusiana permanecen en el olvido.

Actualmente, en el sector de Caraza se permite el paso restringido únicamente para motocicletas y vehículos pequeños de residentes del área, pero el tránsito de carga pesada y transporte de pasajeros seguirá suspendido hasta nueva orden.

Por ahora, la reapertura, aunque proyectada para el viernes, está sujeta al comportamiento de la montaña y a la estabilidad de la zona, por lo que autoridades advierten que la fecha podría variar.

