Cierre total de la vía al Llano: este es el complejo panorama por grave derrumbe

El sábado 6 de septiembre se registró la caída de un gigantesco alud de tierra que dejó completamente bloqueada la vía al Llano, exactamente en el kilómetro 18+300 y 18+600.

En el sector ya se trabaja en la remoción del material rocoso, pero, según los cálculos preliminares, estiman que el arrastre total podría superar los 100.000 metros cúbicos.

La recomendación para aquellos que viajan hacia los municipios de Naranjal, Cáqueza o Quetame, es avisar a las autoridades de tránsito y demostrar que residen en esos sectores para permitir su paso.

Si se dirige directamente hasta Villavicencio es importante buscar rutas alternas como la Transversal del Sisga.

¿Por qué no han podido remover el lodo en la vía al Llano?

El derrumbe viene desde lo más alto de la montaña y las labores de remoción de tierra se ha dificultado por las condiciones climáticas de la zona.

Pese a la magnitud de la emergencia, se confirmó que sí hay tránsito, a la altura de Caraza, para las personas que viven en el sector y que pueden pasar en motocicleta o vehículos pequeños, de manera alterna.

El ingeniero Fernando Castillo, director de operación de Coviandina, la concesionaria a cargo de la vía al Llano explicó la grave situación en la zona y las razones por las que no parecería habilitarse la vía en las próximas horas:

Los trabajos se han visto disminuidos en la medida en que el mismo material vuelve y llega al sitio. Aunque ya se han sacado más de 2.500 metros cúbicos hay que analizar realmente el comportamiento de la masa a ver en qué momento se puede detener por su propio peso y permitir los trabajos de remoción en la base.

“Se evidenció en la zona con el sobrevuelo con drones una roca de gran tamaño que está en un proceso de monitoreo porque podría empezar a desplazarse hacia la zona del deslizamiento”, dijo.

¿Hay pasó alterno habilitado en la vía al Llano?

“Desde el sábado estamos intentando habilitar por lo menos un carril para evacuar los vehículos represados, pero en la medida en la que se ha ido removiendo el material, el mismo empuje de la masa que está en el costado superior vuelve y cierra la vía”, indicó el ingeniero Castillo.

En cuanto a la movilidad, el jefe de operación de Coviandina aseguró que “vehículos livianos están tomando algunas vías veredales. Realmente en la zona están entrando son algunos vehículos camperos, motocicletas y de carga livianos que están saliendo por la vía a Choachí y una variante en un tramo de la vía antigua, únicamente para vehículos locales”.