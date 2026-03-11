Primer VIDEO: así se vivió el fuerte temblor en Chaparral, Tolima

A las 4:13 de la mañana de este martes 3 de noviembre de 2026, hubo un fuerte movimiento telúrico en Chaparral, Tolima.

El Servicio Geológico Colombiano determinó que la magnitud fue de 5.6, con una profundidad superficial y una intensidad instrumental moderada.

En consecuencia, el temblor no solo se sintió en esa zona del país, sino que también en Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá.

Además, apenas unos minutos después de que se confirmó el movimiento telúrico, se conoció el primer video de cómo se vivió el temblor en Chaparral, Tolima.

VIDEO: así se vivió el temblor en Chaparral, Tolima, el lugar del epicentro

Un habitante de Chaparral, Tolima, mostró que sus vecinos evacuaron sus viviendas tras el temblor de magnitud 5.6.

Asimismo, en medio de la grabación, aseguró que el movimiento telúrico se había sentido con mucha fuerza y que estaban a la espera del reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano.

Estos son los datos oficiales del fuerte temblor en Chaparral, Tolima

4:13 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 5.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

De igual manera, desde ese momento, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos cinco réplicas y las magnitudes han oscilado entre los 2.1 y 3.3.

¿Cuál fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 3 de noviembre de 2026?

A las 12:08 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente movimiento telúrico en Los Santos, Santander.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 157 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

Y, posteriormente, a las 12:44 de la madrugada, hubo un movimiento telúrico de magnitud 3.1. en Buenaventura, Valle del Cauca.