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Fuerte temblor se registró hoy 3 de noviembre en Colombia: este es el reporte del SGC

El Servicio Geológico Colombiano registró un movimiento telúrico en la madrugada de este martes con epicentro en Tolima.

Fuerte temblor se registró hoy 3 de noviembre en Colombia: este es el reporte del SGC
Foto: SGC

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
04:50 a. m.
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Este martes 3 de noviembre se registró un temblor con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo fue de 5,6 de magnitud con una profundidad menor a 30 kilómetros

Decenas de usuarios reportaron que el temblor se sintió en diferentes zonas como Cali, Bogotá, Villavicencio, Manizales, Pereira y Armenia.

Hasta el momento, se han presentado dos réplicas del sismo, ambas, con el mismo epicentro, Chaparral en el departamento de Tolima. La primera de ellas fue de magnitud 3,3 y la segunda, de 3,5.

Hasta el momento las autoridades no han reportado daños ni víctimas debido al movimiento telúrico. La Unidad para la Gestión del Riesgo indicó que desde la Sala de Crisis Nacional realiza "el barrido con las autoridades locales para verificar si hay afectaciones".

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