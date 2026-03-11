CANAL RCN
Colombia

Pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta participación indebida en política

Los señalados hechos corresponden a cuando ejerció como superintendente de Salud.

Daniel Quintero exalcalde de Medellín
FOTO: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 03 de 2026
06:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta participación indebida en política.

Área Metropolitana de Valle de Aburrá celebra el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita
RELACIONADO

Área Metropolitana de Valle de Aburrá celebra el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita

Los hechos, al parecer, se dieron cuando ejerció como superintendente de Salud en el marco de la contienda electoral de este 2026.

Quintero habría participado en política siendo superSalud

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, Quintero concedió una entrevista que fue dada a conocer por medio de la red social TikTok. Se sospecha que, en ese encuentro, supuestamente manifestó públicamente su apoyo a un candidato y su rechazo hacia el otro. Esto, en el transcurso de la segunda vuelta presidencial.

Así las cosas y recordando que el exalcalde de Medellín tenía el cargo de superintendente de Salud, al parecer incurrió en una presunta violación a los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. La falta habría sido gravísima a título de dolo.

Decisiones sobre el caso de Miguel Quintero

En los últimos días, ha hecho eco el nombre de Miguel Quintero, hermano de Daniel. Un juez revocó la medida de casa por cárcel que le habían impuesto y lo envió a la cárcel en Cómbita, Boyacá.

Video | Se conocen las primeras imágenes del traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita
RELACIONADO

Video | Se conocen las primeras imágenes del traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita

Para entender la decisión, hay que remontarse al 2 de octubre, cuando imputaron a Miguel por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Al parecer, el hermano del exalcalde incurrió en hechos irregulares entre 2019 y 2023. Se cree que influyó directamente en el direccionamiento de seis contratos por más de 17.657 millones de pesos.

Los contratos fueron suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El propósito era fortalecer las capacidades de socorro, pero los recursos habrían llegado a Misael Alberto Cadavid, quien era el representante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Por este direccionamiento, Miguel habría recibido el 15 % de los recursos, lo que se tradujo en un detrimento superior a los 2.400 millones de pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Hubo colapsos estructurales tras el fuerte sismo de HOY en Chaparral, Tolima: atento al reporte de la UNGRD

Temblor en Colombia

¿Cuántas réplicas se registraron en las primeras dos horas tras el sismo en Chaparral?

Temblor en Colombia

Primer VIDEO: así se vivió el fuerte temblor en Chaparral, Tolima

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy, martes 20 de octubre: predicciones para cada signo

Las predicciones para los signos del zodiaco señalan qué aspectos conviene revisar en el amor, el trabajo, el dinero y el bienestar durante este martes.

Secretaria de Movilidad

Usuarios de bicicletas y patinetas eléctricas deberán cumplir con exigente requisito en 2027

A partir del 1 de enero de 2027, las bicicletas y patinetas eléctricas en Colombia deberán portar una lámina de identificación técnica obligatoria.

España

Luto en el fútbol: falleció delantero del Tenerife de España tras temeraria salida de portero rival

Liga BetPlay

Nacional, sin James, empató 1-1 vs. Bucaramanga: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Cuidado personal

Así funciona el nuevo modelo de atención postoperatoria de cirugías estéticas en Medellín