La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta participación indebida en política.

RELACIONADO Área Metropolitana de Valle de Aburrá celebra el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita

Los hechos, al parecer, se dieron cuando ejerció como superintendente de Salud en el marco de la contienda electoral de este 2026.

Quintero habría participado en política siendo superSalud

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, Quintero concedió una entrevista que fue dada a conocer por medio de la red social TikTok. Se sospecha que, en ese encuentro, supuestamente manifestó públicamente su apoyo a un candidato y su rechazo hacia el otro. Esto, en el transcurso de la segunda vuelta presidencial.

Así las cosas y recordando que el exalcalde de Medellín tenía el cargo de superintendente de Salud, al parecer incurrió en una presunta violación a los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. La falta habría sido gravísima a título de dolo.

Decisiones sobre el caso de Miguel Quintero

En los últimos días, ha hecho eco el nombre de Miguel Quintero, hermano de Daniel. Un juez revocó la medida de casa por cárcel que le habían impuesto y lo envió a la cárcel en Cómbita, Boyacá.

Para entender la decisión, hay que remontarse al 2 de octubre, cuando imputaron a Miguel por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Al parecer, el hermano del exalcalde incurrió en hechos irregulares entre 2019 y 2023. Se cree que influyó directamente en el direccionamiento de seis contratos por más de 17.657 millones de pesos.

Los contratos fueron suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El propósito era fortalecer las capacidades de socorro, pero los recursos habrían llegado a Misael Alberto Cadavid, quien era el representante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Por este direccionamiento, Miguel habría recibido el 15 % de los recursos, lo que se tradujo en un detrimento superior a los 2.400 millones de pesos.