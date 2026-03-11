CANAL RCN
Colombia Video

¿Cuántas réplicas se registraron en las primeras dos horas tras el sismo en Chaparral?

En la madrugada del martes, el Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento de magnitud 5,6 con epicentro en el departamento del Tolima.

Jorge Leonardo Alzate

noviembre 03 de 2026
06:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras el puente festivo de Todos los Santos el país despertó el martes, 3 de noviembre, bajo alerta por un movimiento de magnitud 5,6 registrado a las 4:13 a.m. en jurisdicción de Chaparral, Tolima, a 30 kilómetros de profundidad.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en las primeras dos horas tras el movimiento de magnitud moderada, casi fuerte, se registraron otros dos episodios:

El primero, tres minutos después, de magnitud 3,3 e igual profundidad, y el segundo de magnitud 3,5 a las 4:27 a.m. y profundidad superficial.

Fuerte temblor se registró hoy 3 de noviembre en Colombia: este es el reporte del SGC
RELACIONADO

Fuerte temblor se registró hoy 3 de noviembre en Colombia: este es el reporte del SGC

Sismo de magnitud 5,6 no fue el primero del día en Chaparral:

Pese a ser el de mayor magnitud en lo que va del día, el sismo de 5,6 no fue el primero en registrarse en Chaparral este martes, 3 de noviembre.

Ya a las 2:39 a.m. el SGC había registrado un movimiento de 3,4 con profundidad superficial en el municipio, ubicado a 157 km de la capital de departamento: Ibagué.

Y, como primer episodio del día, se registró en el país un movimiento de magnitud 3,1, con profundidad de 31 kilómetros, en Buenaventura, Valle del Cauca, a las 12:44 a.m.

En videos: así se vivió el sismo de magnitud 5,6 en la madrugada de este martes en Colombia
RELACIONADO

En videos: así se vivió el sismo de magnitud 5,6 en la madrugada de este martes en Colombia

Reporte de afectaciones: personas se vieron obligadas a evacuar en distintas regiones del país

Tras el sismo de mayor magnitud (5,6) la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que, “desde la Sala de Crisis Nacional” realizaban “el barrido con las autoridades locales para verificar si hay afectaciones”.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán. En X indicó que, en la ciudad, “luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones tras el sismo que se registró a las 4:13 am”.

Sin embargo, dijo estar pendiente “del resto del país”, debido a que llegó a sentirse en Cali, Medellín, Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales, entre otras.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Hubo colapsos estructurales tras el fuerte sismo de HOY en Chaparral, Tolima: atento al reporte de la UNGRD

Daniel Quintero

Pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta participación indebida en política

Temblor en Colombia

Primer VIDEO: así se vivió el fuerte temblor en Chaparral, Tolima

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy, martes 20 de octubre: predicciones para cada signo

Las predicciones para los signos del zodiaco señalan qué aspectos conviene revisar en el amor, el trabajo, el dinero y el bienestar durante este martes.

Secretaria de Movilidad

Usuarios de bicicletas y patinetas eléctricas deberán cumplir con exigente requisito en 2027

A partir del 1 de enero de 2027, las bicicletas y patinetas eléctricas en Colombia deberán portar una lámina de identificación técnica obligatoria.

España

Luto en el fútbol: falleció delantero del Tenerife de España tras temeraria salida de portero rival

Liga BetPlay

Nacional, sin James, empató 1-1 vs. Bucaramanga: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Cuidado personal

Así funciona el nuevo modelo de atención postoperatoria de cirugías estéticas en Medellín