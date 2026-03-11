¿Cuántas réplicas se registraron en las primeras dos horas tras el sismo en Chaparral?

Tras el puente festivo de Todos los Santos el país despertó el martes, 3 de noviembre, bajo alerta por un movimiento de magnitud 5,6 registrado a las 4:13 a.m. en jurisdicción de Chaparral, Tolima, a 30 kilómetros de profundidad.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en las primeras dos horas tras el movimiento de magnitud moderada, casi fuerte, se registraron otros dos episodios:

El primero, tres minutos después, de magnitud 3,3 e igual profundidad, y el segundo de magnitud 3,5 a las 4:27 a.m. y profundidad superficial.

Sismo de magnitud 5,6 no fue el primero del día en Chaparral:

Pese a ser el de mayor magnitud en lo que va del día, el sismo de 5,6 no fue el primero en registrarse en Chaparral este martes, 3 de noviembre.

Ya a las 2:39 a.m. el SGC había registrado un movimiento de 3,4 con profundidad superficial en el municipio, ubicado a 157 km de la capital de departamento: Ibagué.

Y, como primer episodio del día, se registró en el país un movimiento de magnitud 3,1, con profundidad de 31 kilómetros, en Buenaventura, Valle del Cauca, a las 12:44 a.m.

Reporte de afectaciones: personas se vieron obligadas a evacuar en distintas regiones del país

Tras el sismo de mayor magnitud (5,6) la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que, “desde la Sala de Crisis Nacional” realizaban “el barrido con las autoridades locales para verificar si hay afectaciones”.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán. En X indicó que, en la ciudad, “luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones tras el sismo que se registró a las 4:13 am”.

Sin embargo, dijo estar pendiente “del resto del país”, debido a que llegó a sentirse en Cali, Medellín, Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales, entre otras.